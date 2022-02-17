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MagazinFulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti! 'Senin kalbin kötü'
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• 17 Şubat 2022 - 11:38 • Son Güncelleme:

Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti! 'Senin kalbin kötü'

Üç yıl önce grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınlanan ünlü isim, son olarak takipçisinden gelen bir yorumu ismini de kapatmadan ifşa etti.

• 17 Şubat 2022 - 11:38 • Son Güncelleme:
1Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti Senin kalbin kötü
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'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, şimdilerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bebeğine Milan adını koyacak olan ünlü isim, hamilelik pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

2Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti Senin kalbin kötü

Son olarak eşi Kuntay Tarık Evren'in göbeğini öptüğü pozla gündem olan 32 yaşındaki Fulya Zenginer, bu kez takipçisinden gelen bir yorumu ifşa etti.

3KÖTÜ YORUMU İFŞA ETTİ

KÖTÜ YORUMU İFŞA ETTİ

Cilt bakımıyla ilgili çektiği bir videoya yapılan yorumu paylaşan Zenginer, "Günlük insandan iğrenme dozumuzu da aldık oh' notunu düştü.

4Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti Senin kalbin kötü

Oyuncuya yapılan yorumda; "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. BB kremsiz dışarı çıkılmayacak bir cilt tipi var. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" ifadeleri yer alıyor.

5Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti Senin kalbin kötü

Zenginer ise bu yoruma cevaben, "Çok iğrenç birisiniz. Yerinizde olsam insan içine çıkmam" yazdığını belirtiyor. Ardından bir yorum daha yapan kullanıcının sözleri ise şöyle;

6Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti Senin kalbin kötü

"O iğrenç ciltle siz insan içine çıkmayın mümkünse. Bir de sivilcen de var. İlk önce cilt bakımı yapsa keşke. Sonra cevap yazsaydı ne güzel olurdu, trajikomik. Güneş kremi yaz kış eksik etme yoksa o yüz kapkara leke dolacak. Kusurları dedik ağladı iyi mi."

7Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti Senin kalbin kötü

Bu sözlere kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, "Senin kalbin kötü; bunun kremle, ilaçla, lazerle geçeri yok. Allah şifa versin" şeklinde konuşuyor.

8HER ZAMANKİ GİBİ FİLTRESİZ OLACAĞIM

"HER ZAMANKİ GİBİ FİLTRESİZ OLACAĞIM"

Ardından bu yorumun yapıldığı gönderisini de takipçileriyle paylaşan Zenginer, "Olayın yaşandığı video bu. Ben yine de size video çekerken üzerinizde mükemmellik algısı yaratmak için kendime filtreler yapmayacağım. Çünkü doğrusu o değil. Sivilcem de çıkabilir, lekem de olabilir, yaşlanacağım da. Ben yine her zamanki gibi filtresiz olacağım, işlem yaptırdığımda memnunsam paylaşacağım. "Yok bu benim doğal halim" demeyeceğim. İnandığım hiçbir doğrudan zarar görmedim bugüne kadar" dedi.

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