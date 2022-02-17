Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti! 'Senin kalbin kötü'
Üç yıl önce grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınlanan ünlü isim, son olarak takipçisinden gelen bir yorumu ismini de kapatmadan ifşa etti.
'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, şimdilerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bebeğine Milan adını koyacak olan ünlü isim, hamilelik pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son olarak eşi Kuntay Tarık Evren'in göbeğini öptüğü pozla gündem olan 32 yaşındaki Fulya Zenginer, bu kez takipçisinden gelen bir yorumu ifşa etti.
"HER ZAMANKİ GİBİ FİLTRESİZ OLACAĞIM"
Ardından bu yorumun yapıldığı gönderisini de takipçileriyle paylaşan Zenginer, "Olayın yaşandığı video bu. Ben yine de size video çekerken üzerinizde mükemmellik algısı yaratmak için kendime filtreler yapmayacağım. Çünkü doğrusu o değil. Sivilcem de çıkabilir, lekem de olabilir, yaşlanacağım da. Ben yine her zamanki gibi filtresiz olacağım, işlem yaptırdığımda memnunsam paylaşacağım. "Yok bu benim doğal halim" demeyeceğim. İnandığım hiçbir doğrudan zarar görmedim bugüne kadar" dedi.