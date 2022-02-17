Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ismini kapatmadan ifşa etti! 'Senin kalbin kötü'

"HER ZAMANKİ GİBİ FİLTRESİZ OLACAĞIM"

Ardından bu yorumun yapıldığı gönderisini de takipçileriyle paylaşan Zenginer, "Olayın yaşandığı video bu. Ben yine de size video çekerken üzerinizde mükemmellik algısı yaratmak için kendime filtreler yapmayacağım. Çünkü doğrusu o değil. Sivilcem de çıkabilir, lekem de olabilir, yaşlanacağım da. Ben yine her zamanki gibi filtresiz olacağım, işlem yaptırdığımda memnunsam paylaşacağım. "Yok bu benim doğal halim" demeyeceğim. İnandığım hiçbir doğrudan zarar görmedim bugüne kadar" dedi.