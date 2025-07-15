Fiyatı 600 TL'ye çıktı! Jandarma tarlada gece gündüz nöbet tutuyor, ön hasat başlayacak
Kaynak : İHA
Fiyatı resmen altınla yarışıyor. Tarladan kilosu 600 TL'ye çıkıyor. Yüksek fiyat üreticileri endişelendirdi. Hırsızlık olaylarına karşı jandarma 24 saat nöbet tutuyor.
Geçen yıl kilosu 450 TL'den satılıyorken bu yıl fiyat 600 TL'ye çıktı. Artan fiyatlar sadece çiftçilerin değil hırsızların da gündeminde. Bu nedenle koruma tedbirleri artırıldı. Jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri, termal görüşlü dürbünler ve drone kameralarla donatılmış halde tarlaları sürekli kontrol ediyor. Hırsızlığa karşı önlem alan çiftçiler de jandarmayla işbirliği halinde, dönüşümlü nöbet tutuyorlar.
Aşırı sıcak havalar nedeniyle bu yıl erken ekim yapan üreticiler, ürünlerini koruma altına alarak ön hasat sürecine hazırlanıyor. Karabük.net'ten Vasfiye Yılmaz Tunç'un haberine göre; safran tarlalarında nöbet tutmaya başlayan jandarma özellikle safran soğanları ve tohumlarının çalınması nedeniyle, bölgede gece gündüz güvenlik önlemleri artırıldı.
Karabük'teki jandarma tedbirlerinin bir benzerini geçtiğimiz yıl Kocaeli'de görmüştük. Komando ekipleri, hasat zamanında tarlara girerek fındık çalan hırsızlara göz açtırmadı. Kocaeli'de hasat zamanı başlayınca Kandıra ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler üreticilerin tarlalarına girerek topladıkları fındıkları alarak kayıplara karışıyordu.
Bunun üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, fındık hırsızlığına karşı özel ekip kurarak harekete geçti. 1 Ağustos 2024 itibariyle jandarma asayiş timleri ile jandarma asayiş komando timleri, gece gündüz fındık tarlalarında nöbet tutu. Komanda birlikleri, gece görüş ile termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazlarında yardımıyla tarlara yabancı kimsenin girmesine müsaade etmedi.