Fiyatı 600 TL'ye çıktı! Jandarma tarlada gece gündüz nöbet tutuyor, ön hasat başlayacak

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Geçen yıl kilosu 450 TL'den satılıyorken bu yıl fiyat 600 TL'ye çıktı. Artan fiyatlar sadece çiftçilerin değil hırsızların da gündeminde. Bu nedenle koruma tedbirleri artırıldı. Jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri, termal görüşlü dürbünler ve drone kameralarla donatılmış halde tarlaları sürekli kontrol ediyor. Hırsızlığa karşı önlem alan çiftçiler de jandarmayla işbirliği halinde, dönüşümlü nöbet tutuyorlar.