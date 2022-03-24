Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözlerine Aynur Aydın'dan sert tepki!

"ADAMLAR SAPITIYOR"

Süleyman Yağcı, katıldığı programda telefonla canlı yayın katılan bir kadının 'Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri üzerine, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" dedi.