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MagazinFıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözlerine Aynur Aydın'dan sert tepki!
HaberlerMagazin Haberleri Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözlerine Aynur Aydın'dan sert tepki!
• 24 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Fıs Fıs İsmail'in "Kadınlar tayt giymesin" sözlerine Aynur Aydın'dan sert tepki!

Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail karakteriyle hafızalarda yer edinen Süleyman Yağcı, "Kadınlar tayt giymesin, adamlar sapıtıyor" açıklamasıyla tepki çekti. Şarkıcı Aynur Aydın, "Damacanaya tecavüz edenler var. Ona diyeceksin; transparan bidon mu?" diyerek tepki çekti.

• 24 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Fıs Fıs İsmailin Kadınlar tayt giymesin sözlerine Aynur Aydından sert tepki
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Çocuklar Duymasın dizisinde uslanmaz çapkın karakteri Fıs Fıs İsmail'e hayat veren Süleyman Yağcı, konuk olduğu bir programda "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor" sözleriyle kadınları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

2ADAMLAR SAPITIYOR

"ADAMLAR SAPITIYOR"

Süleyman Yağcı, katıldığı programda telefonla canlı yayın katılan bir kadının 'Kocam tayt giyince bana karışıyor" sözleri üzerine, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" dedi.

3DAMACANAYA TECAVÜZ EDENLER VAR

"DAMACANAYA TECAVÜZ EDENLER VAR"

Yağcı'nın bu sözlerine tepki yağarken şarkıcı Aynur Aydın da kendini tutamadı. Aynur Aydın yaptığı yorumda "Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona diyeceksin; transparan bidon mu?" diyerek tepki gösterdi.

4Fıs Fıs İsmailin Kadınlar tayt giymesin sözlerine Aynur Aydından sert tepki

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