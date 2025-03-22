Filiz Akın kimdir? Kaç filmde oynadı? Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın’ın vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.Yeşilçam’ın usta oyuncularından Filiz Akın hayatını kaybetti.Cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.Sağlık Bakanlığı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Akın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.Filiz Akın kimdir?2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın’dı.Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi Akasyalar Açarken ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Ediz Hun gibi dönemin önde gelen aktörleriyle başrolleri paylaştı. Zarafeti, modern görünüşü ve entelektüel kimliğiyle “sarı saçlı kadın” imajını sinemaya taşıdı.Yeşilçam’ın zarif yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti.Yeşilçam’ın zarif yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti.Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı. 1970 yılında Ankara Ekspresi filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.