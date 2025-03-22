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GündemFiliz Akın kimdir? Kaç filmde oynadı? Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü?
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Filiz Akın kimdir? Kaç filmde oynadı? Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü?

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından dördüncüsü olan Filiz Akın bugün hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın uzun süredir tedavi görüyordu. Sağlık Bakanlığı bugün sanatçının ölüm haberini duyurdu. Peki Filiz Akın kimdir? Filiz Akın neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar...

• 22 Mart 2025 - 15:27 • Son Güncelleme:
• 22 Mart 2025 - 15:27 • Son Güncelleme:
1Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Filiz Akın kimdir sorusu kendisnin hayatını kaybetmesinden sonra sevenleri ve hayranları tarafından araştırılan konuların başında geldi. Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve sayısız filmde rol alarak hafızalara kazınan Filiz Akın kaç yaşında, neden öldü?

2Filiz Akın kimdir

Filiz Akın kimdir?

2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın’dı.Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi Akasyalar Açarken ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu.

3Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Ediz Hun gibi dönemin önde gelen aktörleriyle başrolleri paylaştı. Zarafeti, modern görünüşü ve entelektüel kimliğiyle “sarı saçlı kadın” imajını sinemaya taşıdı.

4Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın’ın vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.Yeşilçam’ın usta oyuncularından Filiz Akın hayatını kaybetti.Cenaze töreniyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.Sağlık Bakanlığı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Akın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.Filiz Akın kimdir?2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın’dı.Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi Akasyalar Açarken ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Ediz Hun gibi dönemin önde gelen aktörleriyle başrolleri paylaştı. Zarafeti, modern görünüşü ve entelektüel kimliğiyle “sarı saçlı kadın” imajını sinemaya taşıdı.Yeşilçam’ın zarif yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti.Yeşilçam’ın zarif yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti.Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı. 1970 yılında Ankara Ekspresi filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

5Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Dönemin “dört yapraklı yoncası” olarak anılan Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri oldu.

6Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Sinemadan uzaklaştıktan sonra televizyon programları sundu, gazete yazıları kaleme aldı ve kişisel deneyimlerini anlattığı kitaplar yayımladı.

7Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Paris ve İsviçre’de geçirdiği yıllarda Avrupa kültürüyle kurduğu bağ, onun kamusal kimliğini de derinleştirdi. 2000’li yıllarda kansere yakalanan Akın, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. Bu dönemde topluma moral aşılayan bir figür haline geldi.

8Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü

Filiz Akın, sadece bir sinema yıldızı değil; zarafeti, duruşu ve kültürel katkılarıyla Türkiye’nin hafızasında iz bırakan güçlü bir kadın olarak hatırlanacak.

9Filiz Akın kimdir Kaç filmde oynadı Filiz Akın hastalığı nedir, neden öldü