Filistin'e savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze’ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, cezaevine konulan Engin Arslan (30), özgürlüğüne kavuşmasının ardından yurda döndü. Gaziantep’te babası Metin Arslan tarafından teslim alınan Arslan, Manisa'ya dönüş yolunda AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile telefonla görüştü.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:42 • Son Güncelleme: