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GündemFilistin'e savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda
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Filistin'e savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze’ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye’de rejim güçleri tarafından yakalanıp, cezaevine konulan Engin Arslan (30), özgürlüğüne kavuşmasının ardından yurda döndü. Gaziantep’te babası Metin Arslan tarafından teslim alınan Arslan, Manisa'ya dönüş yolunda AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile telefonla görüştü.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Filistine savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin 2 oğlundan 1’i olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı.

2Filistine savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

3Filistine savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan’ın önceki gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

4Filistine savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

Arslan ile telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, ona geçmiş olsun dileklerini iletti.

5Filistine savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

Sosyal medya aracılığıyla yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan’ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti.

6Filistine savaş için giden ve Suriye’de 14 ay tutuklu kalan Engin, memleketi Manisa’ya dönüş yolunda

Getirildiği Gaziantep'te babası Metin Arslan ve AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu tarafından teslim alınan Engin Arslan'ın dönüş yolundaki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.