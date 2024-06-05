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Gündem Fiat Egea'nın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu! Kimse tahmin edemedi
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Fiat Egea'nın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu! Kimse tahmin edemedi

Türkiye'de çok tercih edilen Fiat Egea'nın yerine gelecek model belli oldu. Detaylara birlikte bakalım.

• 05 Haziran 2024 - 09:06 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 09:06 • Son Güncelleme:
1 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Otomobil denilince Türkiye'de ilk akla gelen marka Fiat, yeni sedan modeli için geri sayım düğmesine bastı.

2 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Fiat Egea Sedan 2015'ten bu yana satışta. 9 senelik bir pazar payından söz ediyoruz.

3 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Çeşitli değişiklikler yapılan Fiat Egea artık piyasada eski bir konumda bulunuyor.

4 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Peki Fiat Egea'nın yerine hangi model gelecek?

5 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Türkiye pazarında satışa sunacağı yeni model Fiat Cronos olacak.

6 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Ancak şu biliniyor: Fiat Cronos yurt dışında bazı ülkelerde Linea olarak satılıyor.

7 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Ülkemizde se Fiat Cronos ismiyle müşteriyle buluşacak.

8 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Hem benzinli hem de hibrit seçenekleri olacak. Fiyatı ise Egea ile aynı seviyede olacak.

9 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Öyle ki lansman zamanı önemli bir fiyat avantajının da sunulması bekleniyor.

10 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Türkiye'de yeni güvenlik yasasını da karşılaması beklenen Fiat Cronos'un yıl sonuna doğru yollarda olması bekleniyor.

11 Fiat Egeanın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu Kimse tahmin edemedi

Ancak kesin ve resmi bilgi için Fiat'tan gelecek açıklanma beklenmelidir.