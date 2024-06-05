Fiat Egea'nın yerine gelecek model de fiyatı da belli oldu! Kimse tahmin edemedi

Otomobil denilince Türkiye'de ilk akla gelen marka Fiat, yeni sedan modeli için geri sayım düğmesine bastı. Fiat Egea Sedan 2015'ten bu yana satışta. 9 senelik bir pazar payından söz ediyoruz. Çeşitli değişiklikler yapılan Fiat Egea artık piyasada eski bir konumda bulunuyor. Peki Fiat Egea'nın yerine hangi model gelecek? Türkiye pazarında satışa sunacağı yeni model Fiat Cronos olacak. Ancak şu biliniyor: Fiat Cronos yurt dışında bazı ülkelerde Linea olarak satılıyor. Ülkemizde se Fiat Cronos ismiyle müşteriyle buluşacak. Hem benzinli hem de hibrit seçenekleri olacak. Fiyatı ise Egea ile aynı seviyede olacak. Öyle ki lansman zamanı önemli bir fiyat avantajının da sunulması bekleniyor. Türkiye'de yeni güvenlik yasasını da karşılaması beklenen Fiat Cronos'un yıl sonuna doğru yollarda olması bekleniyor. Ancak kesin ve resmi bilgi için Fiat'tan gelecek açıklanma beklenmelidir.