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GündemFestival Antalya'ya damga vuracak! 30 Mayıs'ta başlıyor
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Festival Antalya'ya damga vuracak! 30 Mayıs'ta başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, Anadolu’nun kadim geleneğini büyük bir coşkuyla yaşatıyoruz" dedi.

• 26 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Festival Antalyaya damga vuracak 30 Mayısta başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin daha da zenginleştirilerek Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda halkla buluşacağını duyurdu. Festivalin, 30 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacağını belirten Böcek, "Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından geleneksel göç duası ve temsili Yörük göçü canlandırılacak. Göç yürüyüşümüz Karaalioğlu Parkı’nda Büyükşehir Belediyesi binamızın önünde tamamlanacak. Bu anlamlı yürüyüşle birlikte festival ruhu tüm şehre yayılacak" dedi.

2Türk dünyasından binin üzerinde katılımcı

Türk dünyasından binin üzerinde katılımcı

Festivalin bu yıl uluslararası katılımcı çeşitliliği açısından örnek niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, "Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın yanı sıra Tataristan, Başkurt Cumhuriyeti, Gagauzya gibi özerk cumhuriyetlerden de temsilcilerimiz olacak. Ahıska, Kırım, Kazan, Uygur, Hazara, Kaşkay Türkleri ile Irak, İran, Suriye Türkmenleri ve Kıbrıs, Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan gelen akraba halklarımız festivalimize renk katacak" ifadelerini kullandı. Festivalde 25 farklı Türk devleti ve topluluğundan gelen toplam 529 katılımcı yer alacak.

3Yörük-Türkmen Forumu ilk kez düzenlenecek

Yörük-Türkmen Forumu ilk kez düzenlenecek

Bu yıl festival öncesinde önemli bir ilke imza atılacağını açıklayan Böcek, "29 Mayıs Perşembe günü ilk kez düzenlenecek Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu ile kültürel dayanışmayı artırmayı, iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ortak değerlerimiz doğrultusunda geleceğe yönelik stratejik bir adım olacak" dedi.