Festival Antalya'ya damga vuracak! 30 Mayıs'ta başlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Döşemealtı Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, Anadolu’nun kadim geleneğini büyük bir coşkuyla yaşatıyoruz" dedi.
• 26 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 12:34 • Son Güncelleme: