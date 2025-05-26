Festival Antalya'ya damga vuracak! 30 Mayıs'ta başlıyor

Türk dünyasından binin üzerinde katılımcı

Festivalin bu yıl uluslararası katılımcı çeşitliliği açısından örnek niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, "Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın yanı sıra Tataristan, Başkurt Cumhuriyeti, Gagauzya gibi özerk cumhuriyetlerden de temsilcilerimiz olacak. Ahıska, Kırım, Kazan, Uygur, Hazara, Kaşkay Türkleri ile Irak, İran, Suriye Türkmenleri ve Kıbrıs, Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tan gelen akraba halklarımız festivalimize renk katacak" ifadelerini kullandı. Festivalde 25 farklı Türk devleti ve topluluğundan gelen toplam 529 katılımcı yer alacak.