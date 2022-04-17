'Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi' MHK'nin Yeni Başkanı ses getirdi!
MHK ve Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, yaşanan flaş gelişmenin perde arkasını araladı. Toroğlu, Gündoğdu'nun radikal kararı için 'İstifa etmedi, ettirildi' dedi.
Erman Toroğlu, MHK'nın istifa etmesiyle Türk futbolunda son dönemlerde yaşanan gelişmeleri A Spor'da değerlendirdi.
Şu anda vekaleten Servet Yardımcı var. Nihat Özdemir zamanında bu operasyon yapıldı. Nihat Özdemir'in gitmesini ben hakem olayına bağlamıyorum. Gerçek olan şu Servet Yardımcı onların karşısında dik durmaya gücü yetmedi.
Bu komite gitmeseydi yeni klansmanlar yapılıp yeni yönetmenlikler çıkacaktı. Burada da Türk futbolunun içine çöreklenmiş gruplar yok olacaktı. Bu engellendi. Şimdi bunlar tekrar ortaya çıkacak. Yani maçlar VAR dahil olmak üzere 4 yıldır zaman zaman masada oynanıyordu. Şimdi de artık tam rezilliği gördük.
Hakemleri temizlemek isteyen grupları. Hakem grupları temizledi. Temizlenmek istenen virüsler antibiyotiklerden daha güçlü çıktı. VAR hakem konuşmalarını dinleyen. Bunu abilerine, patronlarına servis eden kimse bunu yapanlar onlar. Bizi aptal mı zannediyorsunuz? Galatasaray Fenerbahçe maçının VAR ile hakem konuşmasını istiyor ve dinliyor. ve bu hakem hakkında hala soruşturma başlamadı. Bu bir hırsızlıktır.
İŞTE YENİ MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK!
Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olacak. Çelik daha önce iki kez MHK başkanlığı görevi yapmıştı.