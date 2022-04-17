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Süper Lig'Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi' MHK'nin Yeni Başkanı ses getirdi!
HaberlerSüper Lig Haberleri 'Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi' MHK'nin Yeni Başkanı ses getirdi!
• 17 Nisan 2022 - 17:12 • Son Güncelleme:

'Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi' MHK'nin Yeni Başkanı ses getirdi!

MHK ve Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, yaşanan flaş gelişmenin perde arkasını araladı. Toroğlu, Gündoğdu'nun radikal kararı için 'İstifa etmedi, ettirildi' dedi.

• 17 Nisan 2022 - 17:12 • Son Güncelleme:
1Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi
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Erman Toroğlu, MHK'nın istifa etmesiyle Türk futbolunda son dönemlerde yaşanan gelişmeleri A Spor'da değerlendirdi.

2Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Şu anda vekaleten Servet Yardımcı var. Nihat Özdemir zamanında bu operasyon yapıldı. Nihat Özdemir'in gitmesini ben hakem olayına bağlamıyorum. Gerçek olan şu Servet Yardımcı onların karşısında dik durmaya gücü yetmedi.

3Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Nihat Özdemir gittikten sonra Servet Yardımcı dik duramadı. Madem bu operasyon yapıldı niye istifa ettin. Merkez Hakem Komitesi başkanı istifa etmedi, istifa ettirildi. TFF'den bazılarının daha istifa edip yeni federasyon başkanını yeniden seçmek istiyorlardı.

4Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Rezillik diz boyuydu. Ne oldu? Bence iyi oldu. Çünkü tahkim, disiplin, hukuk kurulu vs. MHK bunlara uymadı. Tezgahı bozdu ama onun da gücü yetmedi. MHK'nın istifasını Servet Yardımcı istedi.

5Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Bu komite gitmeseydi yeni klansmanlar yapılıp yeni yönetmenlikler çıkacaktı. Burada da Türk futbolunun içine çöreklenmiş gruplar yok olacaktı. Bu engellendi. Şimdi bunlar tekrar ortaya çıkacak. Yani maçlar VAR dahil olmak üzere 4 yıldır zaman zaman masada oynanıyordu. Şimdi de artık tam rezilliği gördük.

6Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Türk futbolundaki rezilliğin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Belli gruplar bunu çevireceğini düşünüyorum.

7Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Hakemleri temizlemek isteyen grupları. Hakem grupları temizledi. Temizlenmek istenen virüsler antibiyotiklerden daha güçlü çıktı. VAR hakem konuşmalarını dinleyen. Bunu abilerine, patronlarına servis eden kimse bunu yapanlar onlar. Bizi aptal mı zannediyorsunuz? Galatasaray Fenerbahçe maçının VAR ile hakem konuşmasını istiyor ve dinliyor. ve bu hakem hakkında hala soruşturma başlamadı. Bu bir hırsızlıktır.

8Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Demek ki şimdiye kadar VAR'da AVAR'da neler oldu. Serdar Tatlı'yı da arkadan vurdular. Kolları bacakları kesmezseniz Türk futbolu bu kanserden kurtulmaz.

9İŞTE YENİ MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK

İŞTE YENİ MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK!

Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olacak. Çelik daha önce iki kez MHK başkanlığı görevi yapmıştı.

10Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi MHKnin Yeni Başkanı ses getirdi

Sabri Çelik ilk olarak 2004-2005 arasında MHK Başkanı olmuştu. 63 yaşındaki eski hakem, 2019 yılında yaklaşık 5 ay bu görevi üstlenmişti. Çelik ayrıca Bülent Yavuz ve Hilmi Ok başkanlığındaki MHK'larda da üye olarak görev almıştı.

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