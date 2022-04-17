'Ferhat Gündoğdu zorla istifa ettirildi' MHK'nin Yeni Başkanı ses getirdi!

Hakemleri temizlemek isteyen grupları. Hakem grupları temizledi. Temizlenmek istenen virüsler antibiyotiklerden daha güçlü çıktı. VAR hakem konuşmalarını dinleyen. Bunu abilerine, patronlarına servis eden kimse bunu yapanlar onlar. Bizi aptal mı zannediyorsunuz? Galatasaray Fenerbahçe maçının VAR ile hakem konuşmasını istiyor ve dinliyor. ve bu hakem hakkında hala soruşturma başlamadı. Bu bir hırsızlıktır.