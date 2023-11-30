'Fenomenler masası' takibe takıldı! Sosyal medya ünlülerini korku sardı
Güzellik merkeziyle başlayan şatafatlı hayatı cezaevinde son bulan Dilan Polat’ın 4 yıl önce ‘Şampiyonlar Ligi’ başlığıyla paylaştığı fotoğraftaki 15 isme açılan soruşturma ‘örgüt kurma ve yönetme ile kara para aklama’ suçlarından yürütülüyor. Fotoğraftaki 15 sosyal medya fenomeninin ortak noktası ise sahipleri oldukları güzellik merkezleri...
• 30 Kasım 2023 - 08:19 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2023 - 08:19 • Son Güncelleme: