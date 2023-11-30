'Fenomenler masası' takibe takıldı! Sosyal medya ünlülerini korku sardı

Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz” paylaşımı yaptı. Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi bulunan Eylül Öztürk, kariyerine oyuncu olarak başladıktan sonra 2017 yılında işinsanı Barış Kenan Özkan ile evlendi. Oyunculuğun ardından güzellik merkezi işletmeye başlayan Öztürk’ün İstanbul’da 10 ve İzmit’te 1 adet olmak üzere toplam 11 güzellik merkezi bulunuyor. Eşi ve 2 çocuğuyla Amerika’da yaşayan Öztürk aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.