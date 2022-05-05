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MagazinFenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!
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• 05 Mayıs 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:

Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Son zamanlarda verdiği pozlarla dikkat çeken Sibil Çetinkaya cesur paylaşımlarına devam ediyor. YouTube platformunda çektiği yaşam tarzı türündeki videolarla takipçi kitlesi edinen Sibil Çetinkaya, Instagram'da da bol bol paylaşım yapıyor.

• 05 Mayıs 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
1Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi
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YouTube'da 381 bin abonesi olan Sibil Çetinkaya'nın 238 videosu bulunuyor. Instagram'da da geniş takipçi kitlesi bulunan Çetinkaya, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla kendisinden söz ettirdi.

2MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞMIŞTI

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Sibil Çetinkaya geçtiğimiz günlerde mini şortlu pozunu paylaşmıştı. O poza takipçileri, "Turkish Dua Lipa mısın be" tarzında yorumlar yapmıştı.

3Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

Sibil Çetinkaya bir süredir Fas, Marakeş tatili yapıyor. Tatilden keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Çetinkaya, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla görenleri büyüledi.

4Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Çetinkaya'ya, "Üf çok iyi", "Of Sibil of" gibi yorumlar geldi.

5Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

Sibil Çetinkaya son zamanlarda magazin gündeminde adı en çok anılan isimlerden biri oldu. Hızla takipçi kitlesine sahip olan fenomen, giydikleriyle de zaman zaman takipçilerini ikiye bölüyor.

6Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinden fikir almak için beyaz elbisesiyle paylaşım yapan Çetinkaya'nın bu kıyafeti tül perdeye benzetilmişti.

7Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

Öte yandan fiziğiyle de dikkat çeken isme, her giydiği yakışığı yönünde yorumlar da gelmişti.

8Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi
9Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi

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