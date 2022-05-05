• 05 Mayıs 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!
Son zamanlarda verdiği pozlarla dikkat çeken Sibil Çetinkaya cesur paylaşımlarına devam ediyor. YouTube platformunda çektiği yaşam tarzı türündeki videolarla takipçi kitlesi edinen Sibil Çetinkaya, Instagram'da da bol bol paylaşım yapıyor.
• 05 Mayıs 2022 - 14:42 • Son Güncelleme:
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YouTube'da 381 bin abonesi olan Sibil Çetinkaya'nın 238 videosu bulunuyor. Instagram'da da geniş takipçi kitlesi bulunan Çetinkaya, kasığına kadar yırtmaçlı pozuyla kendisinden söz ettirdi.
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Geçtiğimiz günlerde takipçilerinden fikir almak için beyaz elbisesiyle paylaşım yapan Çetinkaya'nın bu kıyafeti tül perdeye benzetilmişti.