Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme!
Fenomen çift Kıvanç-Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca liralık vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile dolandırıcılığın farklı banka hesapları kullanılarak yapıldığı ortaya çıktı. Mağdur, "Beril Talu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye, Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdim" dedi.
• 21 Ekim 2024 - 12:43 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 12:43 • Son Güncelleme: