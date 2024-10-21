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Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme!

Fenomen çift Kıvanç-Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca liralık vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile dolandırıcılığın farklı banka hesapları kullanılarak yapıldığı ortaya çıktı. Mağdur, "Beril Talu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye, Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdim" dedi.

• 21 Ekim 2024 - 12:43 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme

Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığına ilişkin davada ilginç gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak da yapıldığı ortaya çıktı. Mağdur, "Beril Talu'ya güvendiğim için talep ettiği Hayriye, Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdim" dedi. Mahkeme ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yazarak çiftin sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesini istedi.

2Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme

Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki açılan davada mahkeme ilk kararını verirken çiftin müştekilerden para toplarken başkalarına ait banka hesaplarını da kullandığı ortaya çıktı.

3Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme



"SEMPATİ KAZANIP KANDIRDILAR"

Fenomen Talu çifti hakkında geçen ay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempati ve güvenini kazanıp ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

4Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme

Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un 'Var Böyle Tipler' isimli şirket vasıtasıyla yaptıkları reklam organizasyonu için sermayeye ihtiyaç duydukları, para verenleri reklam işine ortak ettiklerini ve reklamlardan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadi ile kandırdıkları aktarıldı. Şüphelilerin 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları belirtilen iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, 195'er yıla kadar hapis cezası istendi.

5Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme



MAHKEMEDEN SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMA

Geçtiğimiz ay hazırlanan iddianamenin ardından yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kararını verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesi için ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yazdı. Ocak ayında ilk celsesi görülecek davada müştekilerin ise zorla getirilmelerine karar verdi.

6Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme



TALU'YA GÜVENDİ, HAYRİYE FAFRİYE'NİN HESABINA PARA GÖNDERDİ

Dava kapsamında bir müştekinin dilekçesi ise dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak yapıldığını ortaya koydu. İddianamede belirtilen rakamlardan daha fazla zararı olduğunu belirten bir mağdur dosyaya gönderdiği dilekçesinde sadece Beril Talu'nun hesabına değil, kendisine güvendiği için Talu'nun talep ettiği başkalarına ait olan banka hesaplarına da para gönderdiğini belirtti.

7Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun dolandırıcılık davasında yeni gelişme

Bu duruma ilişkin banka dekontlarını ve Talu ile yazışmalarını da sunan mağdur, Talu'nun talimatı doğrultusunda Halil, Hayriye, Hadi, Ramazan, Yüksel ve Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdiğini kaydetti. Bu miktarın tarafına ödenmediğini, aldatıcı ve hileli davranışlarla zarara uğradığını söyledi.