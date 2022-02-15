• 15 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
Fenomen Ala Tokel'e yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''
Geçmişte Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen fenomen Ala Tokel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Ala Tokel, göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.
• 15 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
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YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük beğeni toplayan fenomen Ala Tokel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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