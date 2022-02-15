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MagazinFenomen Ala Tokel'e yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''
HaberlerMagazin Haberleri Fenomen Ala Tokel'e yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''
• 15 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:

Fenomen Ala Tokel'e yorum yağdı! ''Abla hiç giyinmeseydin''

Geçmişte Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen fenomen Ala Tokel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Ala Tokel, göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

• 15 Şubat 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin
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YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük beğeni toplayan fenomen Ala Tokel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

2Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

Geçmişte Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen fenomen Ala Tokel'in Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi var.

3Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

Ala Tokel, bu kez cesur stiliyle gündeme geldi. Kırmızı bir straplez bluz tercih eden Ala Tokel'e, ''Abla hiç giyinmeseydin'', ''Yaktın beni'' ve ''Sana yanığım ama bu ateşi harlama'' gibi yorumlar yapıldı.

4Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

Ala Tokel'in bu pozunu "ağlattın sen beni ama ben yine rujumu sürüp shot atmaya gittim" notuyla paylaştı.

5Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ala Tokel, İranlı bir anne ve Türk bir babanın kızı.

6Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya bölümünü okuyan Ala Tokel, kendisine bir makyaj stüdyosu kurdu.

7Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

YouTube'da 260 binden fazla abonesi bulunan Ala Tokel, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

8Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

Bir dönem Eren Bülbül ile evli olan Ala Tokel, boşanma nedenine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

9Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

Ala Tokel, bir süre önce Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamış; ikili, sessiz sedasız ayrılmıştı.

10Fenomen Ala Tokele yorum yağdı Abla hiç giyinmeseydin

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