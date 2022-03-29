Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...

Ancak Alman basınında önemli bir iddia atıldı. Buna göre, başarılı teknik adam Fenerbahçe ile anlaşma aşamasındayken Avusturya Futbol Federasyonu devreye girdi. Löw’e çok iyi bir teklif yapıldığı ve istediği yetkilerle göreve gelebileceği söylendi.