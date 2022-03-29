Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe’nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Alman çalıştırıcı ile yapılan görüşmeler son derece olumlu ilerliyor. Hatta Löw ile Sarı-Lacivertliler’in imza aşamasına geldiği konuşuluyordu.
Jorge Jesus, Aziz Yıldırım döneminden beri Fenerbahçe’nin ilgi duyduğu teknik adamlardan biri. Bu sezon Benfica’dan ayrıldıktan sonra da hemen tecrübeli çalıştırıcı ile temasa geçildi.
Ancak Jesus, mayıs ayına kadar dinlenip ailesine vakit ayırmak istediği için teklifi geri çevirdi. Portekizli hoca, geleceğiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Bir sonraki işim Portekiz dışında olacak. Avrupa’da bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Belki sonrasında Milli takım düşünebilirim” ifadelerini kullandı.
FANATİK, Ali Koç’un Hırvat bir teknik adamla ilgili fikir almak için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile görüştüğünü duyurmuştu. Bu ismin, son olarak Monaco’yu çalıştıran Niko Kovac olduğu iddiası iyice ağırlık kazandı.