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FenerbahçeFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...
• 29 Mart 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3'e indi! İşte o adaylar...

Daha önce Joachim Löw, Esprito Santo, Bjelica gibi tecrübeli teknik direktörlerle masaya oturan Ali Koç'un aday sayısını 3'e indirdiği ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli yönetimin görüşmelere başladığı 3 çalıştırıcı...

• 29 Mart 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

2Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

Fenerbahçe’nin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Alman çalıştırıcı ile yapılan görüşmeler son derece olumlu ilerliyor. Hatta Löw ile Sarı-Lacivertliler’in imza aşamasına geldiği konuşuluyordu.

3Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

Ancak Alman basınında önemli bir iddia atıldı. Buna göre, başarılı teknik adam Fenerbahçe ile anlaşma aşamasındayken Avusturya Futbol Federasyonu devreye girdi. Löw’e çok iyi bir teklif yapıldığı ve istediği yetkilerle göreve gelebileceği söylendi.

4Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

62 yaşındaki çalıştırıcının henüz Fenerbahçe’ye imza atmadığı, bu nedenle Avusturya’nın umutlu olduğu kaydedildi. Yapılan yorumlarda, Joachim Löw’ün Avusturya’ya, sadece yoğun kulüp mesaisinden kaçınmak istemesi durumunda ‘evet’ diyeceği belirtildi.

5Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

Jorge Jesus, Aziz Yıldırım döneminden beri Fenerbahçe’nin ilgi duyduğu teknik adamlardan biri. Bu sezon Benfica’dan ayrıldıktan sonra da hemen tecrübeli çalıştırıcı ile temasa geçildi.

6Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

Ancak Jesus, mayıs ayına kadar dinlenip ailesine vakit ayırmak istediği için teklifi geri çevirdi. Portekizli hoca, geleceğiyle ilgili yaptığı son açıklamada, “Bir sonraki işim Portekiz dışında olacak. Avrupa’da bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Belki sonrasında Milli takım düşünebilirim” ifadelerini kullandı.

7Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

Jesus’un, bir süredir görüşme halinde olduğu Sarı-Lacivertliler’e sıcak baktığı ancak gelen diğer teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi. Portekizli hoca hâlâ Fenerbahçe’nin listesinde ilk sıralarda.

8Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

FANATİK, Ali Koç’un Hırvat bir teknik adamla ilgili fikir almak için Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker ile görüştüğünü duyurmuştu. Bu ismin, son olarak Monaco’yu çalıştıran Niko Kovac olduğu iddiası iyice ağırlık kazandı.

9Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

50 yaşındaki teknik adamın Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte çalışma deneyimi olması, hırslı yapısı, özellikle Monaco’da şans verip parlattığı genç oyuncular; kendisini Ali Koç için ideal bir aday haline getirdi.

10Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

Bir an önce futbola dönmek isteyen başarılı teknik adamın da Fenerbahçe’ye sıcak baktığı kaydedildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının olmazsa olmaz talebi ise çalıştırdığı her takımda yardımcılığını yapan kardeşi Robert Kovac’ın ekibinde yer alması.

11Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunda cevap sayısı 3e indi İşte o adaylar...

 

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