FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı
Gelecek sezon İsmail Kartal'ı takımın başında düşünmeyen ve bunun için Joachim Löw, Jorge Jesus, Gasperini gibi Avrupa futboluna damga vuran teknik direktörlerle görüşen Ali Koç'a iki antrenörden kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişme...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekiz'de görüştüğü Jorge Jesus'un adı bu kez Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için geçmeye başladı.
"Brezilya Futbol Federasyonu'ndan aldığım bilgilere göre Jorge Jesus ve Cuca'nın adları teknik direktör adayları listesinin üst sırasında. Ayrıca, bir hayal olarak Pep Guardiola da var. Her ne kadar çok pahalı da olsa Pep Guardiola ile bu konuda görüşülecek. Federasyon, en azından Guardiola ile bir randevu ayarlamaya çalışacak."
Vitor Pereira sonrası geçici olarak teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme gelen isim ise Gian Piero Gasperini oldu. Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta, konuyla ilgili Akşam.com.tr'ye konuştu
Joachim Löw sonrası rotayı Jorge Jesus'a kıran Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla henüz orta yolu bulamazken, gündeme son olarak Gasperini gelmişti. Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı çalıştıran başarılı hoca için menajeri Druetta'dan Akşam'a açıklama geldi.
Claudio Druetta, yaptığı açıklamada, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" ifadelerini kullandı. Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İtalyan çalıştırıcı için İspanya ve İngiltere'den teklifler geldiği öğrenilirken, şu an için Fenerbahçe ihtimalinin çok zayıf olduğu bildirildi.