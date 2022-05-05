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FenerbahçeFENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı
HaberlerFenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı
• 05 Mayıs 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:

FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Gelecek sezon İsmail Kartal'ı takımın başında düşünmeyen ve bunun için Joachim Löw, Jorge Jesus, Gasperini gibi Avrupa futboluna damga vuran teknik direktörlerle görüşen Ali Koç'a iki antrenörden kötü haber geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişme...

• 05 Mayıs 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:
1FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekiz'de görüştüğü Jorge Jesus'un adı bu kez Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için geçmeye başladı.

2FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Brezilya'da yayın yapan Radio Jovem Pan'dan Julio Migue Neto, Brezilya Milli Takımı için yaşanan son gelişmeleri aktardı. İşte Julio Migue Neto'nun sözleri:

3FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

"Brezilya Futbol Federasyonu'ndan aldığım bilgilere göre Jorge Jesus ve Cuca'nın adları teknik direktör adayları listesinin üst sırasında. Ayrıca, bir hayal olarak Pep Guardiola da var. Her ne kadar çok pahalı da olsa Pep Guardiola ile bu konuda görüşülecek. Federasyon, en azından Guardiola ile bir randevu ayarlamaya çalışacak."

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Programın konuğu olan eski futbolcu Vampeta: "Yabancı bir teknik direktörün geleceği bence kesin gibi. Bence Brezilya'yı bilen, ülkeyi seven, şartlara adapte olabilecek biri lazım. Bence bu isim Jorge Jesus. Flamengo'nun dünya çapında bir kulüptür ve Jesus, Flamengo ile büyük başarılar elde etti."

5FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Vampeta: "Sadece Flamengolular'ın değil tüm Brezilyalılar'ın saygısını kazandı. Flamengo'nun ezeli rakibi Palmeiras'ta Abel görevi bıraksa ve Jorge Jesus ile anlaşılsa taraftarlar çok sevinirdi. Brezilya'da Jesus'a karşı hem büyük bir hayranlık hem de büyük bir sevgi var."

6FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Vitor Pereira sonrası geçici olarak teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme gelen isim ise Gian Piero Gasperini oldu. Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta, konuyla ilgili Akşam.com.tr'ye konuştu

7FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Joachim Löw sonrası rotayı Jorge Jesus'a kıran Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla henüz orta yolu bulamazken, gündeme son olarak Gasperini gelmişti. Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı çalıştıran başarılı hoca için menajeri Druetta'dan Akşam'a açıklama geldi.

8FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Claudio Druetta, yaptığı açıklamada, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" ifadelerini kullandı. Atalanta ile çok başarılı sezonlar geçiren ve takımı Şampiyonlar Ligi potasına sokan İtalyan çalıştırıcı için İspanya ve İngiltere'den teklifler geldiği öğrenilirken, şu an için Fenerbahçe ihtimalinin çok zayıf olduğu bildirildi.

9FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Bu sezon Serie A'da 8. sırada bulunan Atalanta, Avrupa'ya katılmak için üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Geçen sezonu 3. sırada bitiren Atalanta, ligin en çok gol atan takımı olmuştu.

10FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

Üçlü savunma sistemini tercih eden Gasperini, oynadığı hücum futbolu ve oyunculardan aldığı verimle birkaç yıldız İtalyan medyasının gözdesi konumunda bulunuyor. 2016 yılında Atalanta'nın başına geçen Gasperni'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

11FENERBAHÇEDE SON DAKİKA Ali Koça büyük şok Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

 

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FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı