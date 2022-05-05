FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA! Ali Koç'a büyük şok! Görüştüğü iki hocayı da elinden kaçırdı

"Brezilya Futbol Federasyonu'ndan aldığım bilgilere göre Jorge Jesus ve Cuca'nın adları teknik direktör adayları listesinin üst sırasında. Ayrıca, bir hayal olarak Pep Guardiola da var. Her ne kadar çok pahalı da olsa Pep Guardiola ile bu konuda görüşülecek. Federasyon, en azından Guardiola ile bir randevu ayarlamaya çalışacak."