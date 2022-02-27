Fatih Terim'in prensine Portekiz'de ırkçı saldırı! Genç futbolcu çıldırdı

Müsabakanın ardından Famalicao antrenörü de açıklamalarda bulundu. Gustavo Assunçao'nun uğradığı ırkçı saldırıya değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Ne olduğunu bilmiyorum ama oyuncumun söylediklerine yüzde 100 inanıyorum, ona güvenim tam. Bana ırkçı hakaretler aldığını söylüyorsa bunun araştırılması ve ortadan kaldırılması gerekiyor çünkü bu ne toplumumuzun ne de futbolumuzun bir parçası" dedi.