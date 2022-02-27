• 27 Şubat 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:
Fatih Terim'in prensine Portekiz'de ırkçı saldırı! Genç futbolcu çıldırdı
Fatih Terim'in yaz ayı transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'a transfer ettiği, fakat devre arasında kulübüne gönderdiği genç futbolcunun ırkçı saldırıya uğraması ortalığı karıştırdı.
• 27 Şubat 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:
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Famalicao, Portekiz Ligi'nin 24'üncü haftasında Tondela'yı konuk etti. Zorlu mücadelenin son anlarında yaşananlar müsabakanın önüne geçti. Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Gustavo Assunçao'nun ırkçı saldırıya uğradığı vurgulandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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Müsabakanın ardından Famalicao antrenörü de açıklamalarda bulundu. Gustavo Assunçao'nun uğradığı ırkçı saldırıya değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Ne olduğunu bilmiyorum ama oyuncumun söylediklerine yüzde 100 inanıyorum, ona güvenim tam. Bana ırkçı hakaretler aldığını söylüyorsa bunun araştırılması ve ortadan kaldırılması gerekiyor çünkü bu ne toplumumuzun ne de futbolumuzun bir parçası" dedi.
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