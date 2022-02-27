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FutbolFatih Terim'in prensine Portekiz'de ırkçı saldırı! Genç futbolcu çıldırdı
HaberlerFutbol Haberleri Fatih Terim'in prensine Portekiz'de ırkçı saldırı! Genç futbolcu çıldırdı
• 27 Şubat 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in prensine Portekiz'de ırkçı saldırı! Genç futbolcu çıldırdı

Fatih Terim'in yaz ayı transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray'a transfer ettiği, fakat devre arasında kulübüne gönderdiği genç futbolcunun ırkçı saldırıya uğraması ortalığı karıştırdı.

• 27 Şubat 2022 - 08:24 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı
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Famalicao, Portekiz Ligi'nin 24'üncü haftasında Tondela'yı konuk etti. Zorlu mücadelenin son anlarında yaşananlar müsabakanın önüne geçti. Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Gustavo Assunçao'nun ırkçı saldırıya uğradığı vurgulandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Famalicao'ya geri gönderdiği Gustavo Assunçao, 66'ncı dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu oyuna girdikten sonra Famalicao üst üste iki gol buldu.

3Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Kritik mücadelenin 90+2'nci dakikasında Tondela farkı 1'e indirdi. Bunun üzerine sahada tartışmalar yaşanmaya başladı.

4Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Galatasaray'ın devre arasında kiralık sözleşmesini feshettiği Gustavo Assunçao ile Tondela'nın tecrübeli futbolcusu Rafael Barbosa arasında tansiyon yükseldi.

5Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Gustavo Assunçao bu anlarda çok sinirlendi. Müsabakanın hakemine giden Brezilyalı oyuncu yoğun itirazlarda bulundu. Maçın hakemi Helder Malheiro, Gustavo Assunçao'yu sakinleştirmeye çalıştı.

6Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Irkçı saldırıya mağruz kaldığı iddia edilen Gustavo Assunçao oyun alanından çıkmak için kenara doğru hareketlendi. Yıldız futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

7Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Gustavo Assunçao'yu sakinleştirmeye daha sonra Tondelalı oyuncular da dahil oldu. Brezilyalı oyuncunun sahada kalmaya devam etmeye karar vermesinin ardından tüm tribünlerde alkışlar yükseldi.

8Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Müsabakanın ardından Famalicao antrenörü de açıklamalarda bulundu. Gustavo Assunçao'nun uğradığı ırkçı saldırıya değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Ne olduğunu bilmiyorum ama oyuncumun söylediklerine yüzde 100 inanıyorum, ona güvenim tam. Bana ırkçı hakaretler aldığını söylüyorsa bunun araştırılması ve ortadan kaldırılması gerekiyor çünkü bu ne toplumumuzun ne de futbolumuzun bir parçası" dedi.

9Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

Maçın ardından Tondela Teknik Direktörü Pako Ayestaran ise oyuncusu Rafael Barbosa'ya sahip çıktı. Barbosa'nın ırkçı saldırıda bulunmadığını ifade eden Ayestaran 'Oyuncuma inanıyorum' ifadelerini kullandı.

10Fatih Terimin prensine Portekizde ırkçı saldırı Genç futbolcu çıldırdı

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Fatih Terim'in prensine Portekiz'de ırkçı saldırı! Genç futbolcu çıldırdı

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