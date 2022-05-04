Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı! Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı
Sezon başında yaptığı kadro mühendisliğiyle sert eleştiriler alan ve Galatasaray'ın erkenden şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan Fatih Terim'in Ocak Burak Elmas'tan istediği 3 yıldız ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...
Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular, devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti.
Cim-Bom’da Fatih Terim’le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenec Torrent’in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdiği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Terim’in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya ve Inaki Pena’yı kadrosuna katmıştı.
Bu futbolcuların Beşiktaş’la sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor’a giden Gedson Fernandes, Arsenal’de top koşturan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Medipol Başakşehir’le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi.
Fatih Terim’in çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet, Aston Villa tarafından Medipol Başakşehir’e kiralanırken, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor’da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Elneny ise İngiliz devi Arsenal’de top koşturmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mısırlı oyuncu özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimi mahkemeye başvurarak iptal ettiren Fırat Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Mevcut durumda Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ve Bağdat Caddesi'nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık-kolektif hareket alanıdır. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm."