Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayFatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı! Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı! Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı
• 04 Mayıs 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı! Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Sezon başında yaptığı kadro mühendisliğiyle sert eleştiriler alan ve Galatasaray'ın erkenden şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan Fatih Terim'in Ocak Burak Elmas'tan istediği 3 yıldız ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...

• 04 Mayıs 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı
ABONE OL

Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular, devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti.

2Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Cim-Bom’da Fatih Terim’le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenec Torrent’in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdiği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Terim’in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya ve Inaki Pena’yı kadrosuna katmıştı.

3Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Sarı-kırmızılılarda Terim’in görevine devam etmesi halinde devre arasında 3 isim için talebinin olduğu ve bu oyuncuların İstanbul’a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.

4Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Bu futbolcuların Beşiktaş’la sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor’a giden Gedson Fernandes, Arsenal’de top koşturan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Medipol Başakşehir’le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi.

5Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Fatih Terim’in çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet, Aston Villa tarafından Medipol Başakşehir’e kiralanırken, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor’da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Elneny ise İngiliz devi Arsenal’de top koşturmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mısırlı oyuncu özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

6Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Trezeguet, Başakşehir’de 10 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı. Gedson ise Rize’de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

7Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Galatasaray Kulübü üyesi Fırat Develioğlu, 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığında aday olacağını açıkladı.

8Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Sarı-kırmızı kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimi mahkemeye başvurarak iptal ettiren Fırat Develioğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Mevcut durumda Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ve Bağdat Caddesi'nde ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum." ifadelerini kullandı.

9Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Develioğlu, mevcut 2 adayla kulübün kısa sürede bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceğini vurguladığı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

10Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

"Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır. Kulübün yönetilmesi, sahada ve masa başında haklarının savunulması bambaşka bir uzmanlık-kolektif hareket alanıdır. Elbette ki ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm."

11Fatih Terimin istediği 3 yıldız ortaya çıktı Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
'Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...'

'Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...'

Burak Elmas'a Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrent'e hak verdi!

Burak Elmas'a Aykut Kocaman örneğini gösterdi Domenec Torrent'e hak verdi!

Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden

Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden

Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı! Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı

Fatih Terim'in istediği 3 yıldız ortaya çıktı! Birini Başakşehir diğerini Beşiktaş kaptı