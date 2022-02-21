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GalatasarayFatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti! Galatasaray'da ayrılık...
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti! Galatasaray'da ayrılık...
• 21 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti! Galatasaray'da ayrılık...

Galatasaray'da son dakika haberleri.... Saracci, Ömer Bayram, Emre Taşdemir gibi oyuncularından verim alamayan Fatih Terim sezon başında Hollanda Milli Takımı'nın sol bekine imza attırmıştı. Torrent'in beğenmediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı.

• 21 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışını kazanamayan Galatasaray'da yeni sezonun başında büyük bir değişim yaşandı.

2Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Sarı-kırmızılı ekipte başkanlık görevine seçilen Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam etme kararı aldı ve 3 yıllık bir projenin ilk adımlarını attı.

3Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Yaz transfer döneminde birden fazla genç oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, gelecekte kazanç sağlayabileceği isimleri kadrosuna kattı.

4Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Fatih Terim yönetiminde yeni ve genç kadrosuyla UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakalayan Aslan, ligde tam tersi bir görüntü çizdi.

5Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un altında kalan ve şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verildi.

6Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Deneyimli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından taraftarlar ve yönetimin arası da açıldı.

7Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Burak Elmas ve yönetimi, Fatih Terim'in ardından takımın başına İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i getirdi.

8Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Galatasaray kariyerinde 5 maça çıkan Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı.

9Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Ligde küme düşme hattına yakın bir konumda bulunan Galatasaray'da adeta tehlike çanları çalıyor.

10Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Tüm bunların yanı sıra transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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12Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Yaz transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmıştı.

13Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Fatih Terim'in görevde olduğu dönemde forma şansı bulmakta zorlanmayan Hollandalı sol bek, Torrent'i ikna edemedi.

14Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalara başladı.

15Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Hollandalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom, yeni sol bek arayışlarına da başladı.

16Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

Galatasaray'da bu sezon 33 resmi maça çıkan Aanholt, 1 gol ve 3 asistle oynadı. Süper Lig'de skor katkısı vermekte güçlük çeken sol bek, taraftarların da beğenmediği isimlerden olmuştu. (Sabah)

17Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti Galatasarayda ayrılık...

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    Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti! Galatasaray'da ayrılık...

    Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti! Galatasaray'da ayrılık...