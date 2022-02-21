• 21 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
Fatih Terim büyük umutlarla transfer etti Torrent hesabını kesti! Galatasaray'da ayrılık...
Galatasaray'da son dakika haberleri.... Saracci, Ömer Bayram, Emre Taşdemir gibi oyuncularından verim alamayan Fatih Terim sezon başında Hollanda Milli Takımı'nın sol bekine imza attırmıştı. Torrent'in beğenmediği tecrübeli oyuncunun Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı.
• 21 Şubat 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışını kazanamayan Galatasaray'da yeni sezonun başında büyük bir değişim yaşandı.
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Sarı-kırmızılı ekipte başkanlık görevine seçilen Burak Elmas, Fatih Terim ile yola devam etme kararı aldı ve 3 yıllık bir projenin ilk adımlarını attı.
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Burak Elmas ve yönetimi, Fatih Terim'in ardından takımın başına İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i getirdi.
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Yaz transfer döneminde sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmıştı.
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