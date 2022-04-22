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GalatasarayFatih Terim bombası! Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupası'na damga vuracak
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim bombası! Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupası'na damga vuracak
• 22 Nisan 2022 - 19:17 • Son Güncelleme:

Fatih Terim bombası! Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupası'na damga vuracak

Giresunspor maçından sonra Burak Elmas'la mini bir toplantı yapan ve Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik adam her ne kadar "Zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" dese de başarılı çalıştırıcının bambaşka bir macerayla Katar 2022'ye damga vuracağı belirtiliyor.

• 22 Nisan 2022 - 19:17 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak
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Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar görev alan tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi duyuruldu.

2Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Galatasaray'da Süper Lig'in 20. haftasında alınan 1-0'lık Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'i getirmişti.

3Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Ancak Domenec Torrent yönetiminde Galatasaray 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 30 Nisan'da yeniden seçime gidecek olan Galatasaray'da ne Metin Öztürk yönetimi ne de Eşref Hamamcıoğlu yönetimi İspanyol hocayla çalışmayı düşünmüyor.

4THE ATLETİCE BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIM VAR DEMİŞTİ

THE ATLETİC'E 'BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIM VAR' DEMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar'daki 'Gençlik projesi' kısa süren ancak Galatasaray taraftarının geri dönmesini istediği Fatih Terim ise uzun süren suskunluğunu İngiliz The Atletic'e bozmuştu.

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Tecrübeli teknik adam yaşadıklarıyla ilgili olarak "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

6Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Ancak Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Birçok Avrupa kulübünden resmi teklif alan Fatih Terim'in gönlünün ise 2022 Dünya Kupası'nda olduğu öğrenildi.

7Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

8Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanchez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Katar yönetimi, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor.

9Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Öte yandan Fatih Terim son olarak FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger'den teklif aldı. Wenger, Fatih Terim'den genç teknik direktör adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.

10Fatih Terim bombası Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupasına damga vuracak

Gözü Dünya Kupası'nda olan 68 yaşındaki teknik adam, bu teklife olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

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