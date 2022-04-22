• 22 Nisan 2022 - 19:17 • Son Güncelleme:
Fatih Terim bombası! Yeni takımı belli oldu... Dünya Kupası'na damga vuracak
Giresunspor maçından sonra Burak Elmas'la mini bir toplantı yapan ve Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli teknik adam her ne kadar "Zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" dese de başarılı çalıştırıcının bambaşka bir macerayla Katar 2022'ye damga vuracağı belirtiliyor.
• 22 Nisan 2022 - 19:17 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar görev alan tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi duyuruldu.
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Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.
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