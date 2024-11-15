Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar

'BANKA SORUMLULUĞU ALMALIYDI'

Bankanın da sorumluluğu olduğunu söyleyen Seçil Erzan, “Madem bu insanlar benim koltuğuma göre bana güvenip benimle alışveriş yaptı, o zaman bankanın da burada sorumluluğu var. Banka burada sorumluluğu almalıydı. Ben yukarıda paraları verdim, insanlar aşağıya gitti, paraları yatırdılar. Bankadakiler bunları hiç mi görmedi?" dedi.