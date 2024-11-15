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GündemFatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar
HaberlerGündem Haberleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar

Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durumunun belirlenmesini istedi.

Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
• 15 Kasım 2024 - 22:07 • Son Güncelleme:
Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
• 15 Kasım 2024 - 22:07 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlunu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar

Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanması bugün 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

2Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlunu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar

Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan jandarma eşliğinde getirilirken, 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada hazır bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, davaya katılma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, bu talebi kabul etti.

3BİZE KAPALI FONDAN BAHSETTİ

'BİZE KAPALI FONDAN BAHSETTİ'

Davaya katılma talebinde bulunan Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca dinlendi. Karaca, “Seçil Erzan mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Bir kaç kere alışveriş yaptıktan sonra şube müdürü olduğunu söyledi. Bize Finansal destek verebileceğini söyledi ve bizi yönlendirdi.

4Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlunu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar

Ben Seçil Erzan’a 2020 Aralık ayında yüksek miktarda para verdim. Bize kapalı bir fondan bahsetti. Bahsettiği fonda futbolcuların, iş insanlarının ve Fatih Terim gibi isimlerin olduğunu söyledi. Biz de 1 milyon 138 bin dolar para verdik. Şu an 673 bin dolar alacağımız var" dedi.

5BANKA ÇALIŞANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

BANKA ÇALIŞANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Seçil Erzan ile birlikte bankada çalışan Döndü Deryanur Yazıcı, mahkemede tanık olarak dinlendi. Yazıcı, "Seçil Erzan’la Ekim 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasında çalıştım. Ben şube içerisinde şüpheli bir görüntüye rastlamadım" diye konuştu.

6FATİH TERİM BANA KIZIM DİYORDU

'FATİH TERİM BANA KIZIM DİYORDU'

Tutuklu sanık Seçil Erzan, savunmasında, "Ben bankayı dolandırıp parayı ödeseydim bile o parayı alacaklardı. Fatih Terim bana para verdi. ‘Al bu parayı değerlendir, bankalar bana para kazandırmıyor’ dedi. Fatih Terim güvendiği için bana kızım diyordu" dedi.

7BANKA SORUMLULUĞU ALMALIYDI

'BANKA SORUMLULUĞU ALMALIYDI'

Bankanın da sorumluluğu olduğunu söyleyen Seçil Erzan, “Madem bu insanlar benim koltuğuma göre bana güvenip benimle alışveriş yaptı, o zaman bankanın da burada sorumluluğu var. Banka burada sorumluluğu almalıydı. Ben yukarıda paraları verdim, insanlar aşağıya gitti, paraları yatırdılar. Bankadakiler bunları hiç mi görmedi?" dedi.

8SEÇİL ERZANIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

SEÇİL ERZAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ara kararında, müştekiler Melis Şener, Bakiye Gülen, Ercüment Gülen, Merve Özer Yılmaz, ve Tanın Yılmaz'ın zorla getirilmesine, müşteki Erkan Karaca'nın katılma talebinin kabulüne, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için zorla getirilmelerine, ayrıca mağdurların zararlarının giderilip giderilmeyeceğine ilişkin dosya açılıp açılmadığının tespiti için sigorta şirketine yazı yazılmasına, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durum raporunun alınması için kolluk birimine yazı yazılmasına, işleri ile orantılı mal varlıklarının olup olmadığının ve müşteki sanıklar lehine icra takiplerinin bulunup bulunmadığının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Şube Müdürlüğü'nce araştırılmasının istenmesin karar verdi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin ve tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmederek duruşmayı 31 Ocak 2025 tarihine erteledi.