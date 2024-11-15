Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan için karar
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında sosyo ekonomik durumunun belirlenmesini istedi.
Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
• 15 Kasım 2024 - 22:07 • Son Güncelleme:
Ayşe GÜREL/İSTANBUL, (DHA)
• 15 Kasım 2024 - 22:07 • Son Güncelleme: