• 03 Nisan 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'den kazandığı para belli oldu!
“Bergen” filminde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın 40 milyon lira civarında para kazandığını açıkladı.
• 03 Nisan 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere “Bergen” filmiyle dönmüştü.
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4 Mart’ta vizyona giren Film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdü.