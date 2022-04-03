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MagazinFarah Zeynep Abdullah'ın Bergen'den kazandığı para belli oldu!
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• 03 Nisan 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'den kazandığı para belli oldu!

Bergen” filminde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın 40 milyon lira civarında para kazandığını açıkladı.

• 03 Nisan 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Farah Zeynep Abdullahın Bergenden kazandığı para belli oldu
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Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere “Bergen” filmiyle dönmüştü.

2Farah Zeynep Abdullahın Bergenden kazandığı para belli oldu

4 Mart’ta vizyona giren Film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdü.

3Farah Zeynep Abdullahın Bergenden kazandığı para belli oldu

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; “Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.

4Farah Zeynep Abdullahın Bergenden kazandığı para belli oldu

Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğunu duydum.

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