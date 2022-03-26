• 26 Mart 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:
Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı! Canlı yayında özür diledi
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün aşkını derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Faik Öztürk'ün sarışın kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk canlı yayında özür diledi.
• 26 Mart 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:
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Magazin gündemi bu aldatma olayı ile çalkalandı: Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söylemişti.
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