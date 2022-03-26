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MagazinFaik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı! Canlı yayında özür diledi
HaberlerMagazin Haberleri Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı! Canlı yayında özür diledi
• 26 Mart 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:

Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı! Canlı yayında özür diledi

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün aşkını derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Faik Öztürk'ün sarışın kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk canlı yayında özür diledi.

• 26 Mart 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:
1Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi
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Magazin gündemi bu aldatma olayı ile çalkalandı: Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söylemişti.

2Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi

Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulunmuştu.

3Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün sözleri Bali'yi kızdırdı. Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlenmişti.

4Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi

Faik Öztürk ise "Ben kaç yaşında adamım yalan mı söyleyeceğim? Benim başım dik. 5 tane kadın davet etti, oturdum. Salak mıyım böyle bir şeyi açıktka yapayım" diyerek, daha sonra mekanın reklamını yapan kişinin "Şunlara üç beş kuruş ver" dediğini iddia etmişti.

5CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Tüm bu yaşananların ardından yeni bir gelişme oldu. Faik Öztürk, kendisinden para istediğini iddia ettiği muhabir Mustafa Ağdağ ile canlı yayında yüzleşti.

6Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi

Ağdağ’ın programa bağlanıp olay gecesini anlatması sonrası Faik Öztürk, muhabirden özür diledi.

7Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi

Parayı muhabirin kendisinin istemediğini üçüncü kişilerin istediğini, konuşmalarının yanlış anlaşıldığını belirterek muhabir Mustafa Ağdağ’dan yayında tekrar tekrar özür diledi.

8Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı Canlı yayında özür diledi

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