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MagazinFahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında! Doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında! Doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı...
• 18 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında! Doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı...

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.Ünlü çift dün oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi. Karan Özçivit'in üçüncü yaş gününde birçok aktivite de yer aldı.

• 18 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Fahriye Evcen ve Burak Özçivitin oğulları Karan 3 yaşında Doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı...
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9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

2KARAN 3 YAŞINDA

KARAN 3 YAŞINDA

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin oğulları Karan, 3 yaşına bastı. Çift, çocuklarının doğum günü için temalı bir parti düzenledi. Özçivit ile Evcen, aileleri ve arkadaşlarının katıldığı kutlamadan fotoğrafları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

3Fahriye Evcen ve Burak Özçivitin oğulları Karan 3 yaşında Doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı...

İkili, partide Karan ile birlikte objektif karşısına geçerek, mutluluk pozları verdi.

4CANIM OĞLUM

"CANIM OĞLUM!"

Fahriye Evcen, eşi ve oğlu ile birlikte çekilen bu fotoğrafını, "Canım oğlum.. İyi ki doğdun!" ifadeleriyle yayınladı.

5İYİ Kİ DOĞDUN ASLANIM

"İYİ Kİ DOĞDUN ASLANIM"

Burak Özçivit ise sosyal medya hesabından paylaştığı karelere, "İyi ki doğdun aslanım!" sözlerini not düştü. Çiftin paylaşımları takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

6SAĞLIKLI NİCE SENELERİMİZ OLSUN

"SAĞLIKLI NİCE SENELERİMİZ OLSUN"

Ünlü çift, geçtiğimiz sene oğulları Karan'ın 2 yaş gününde de kamera karşısına geçmişti. Özçivit, "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım..." derken, Evcen ise, "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun... İyi ki doğdun canım oğlum." ifadelerini kullanmıştı.

7ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU

"ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

Öte yandan Fahriye Evcen, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.

8HASSASLAŞTIM

"HASSASLAŞTIM"

Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım." sözleriyle anlatmıştı.

9BURAK ÇOK İYİ BİR BABA

"BURAK ÇOK İYİ BİR BABA"

Eşi Burak Özçivit’in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

10KARAN TEK BAŞINA OYNAYACAK

"KARAN TEK BAŞINA OYNAYACAK!"

Özçivit de oğulları Karan için gelen reklam tekliflerini soran muhabirlere, "Tek başına oynayacak. Öyle bir düşüncemiz var" şeklinde espri yapmıştı.

11BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

"BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ"

Evcen, "Böyle bir şey düşünmüyoruz." açıklaması yaparak, reklam haberlerine son noktayı koymuştu.

12YORUMLARA BAKMIYORUZ

"YORUMLARA BAKMIYORUZ"

"Instagram paylaşımlarınıza gelen bazı kötü yorumlar sizi etkiliyor mu?" sorusuna da yanıt veren ikili, "Canımız nasıl istiyorsa onu paylaşıyoruz, yorumlara bakmıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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