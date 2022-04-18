Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında! Doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı...
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.Ünlü çift dün oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi. Karan Özçivit'in üçüncü yaş gününde birçok aktivite de yer aldı.
9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında da çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.
"SAĞLIKLI NİCE SENELERİMİZ OLSUN"
Ünlü çift, geçtiğimiz sene oğulları Karan'ın 2 yaş gününde de kamera karşısına geçmişti. Özçivit, "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım..." derken, Evcen ise, "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun... İyi ki doğdun canım oğlum." ifadelerini kullanmıştı.
"ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"
Öte yandan Fahriye Evcen, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.
"HASSASLAŞTIM"
Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım." sözleriyle anlatmıştı.