Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi? Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor!

Eyfel Kulesi hakkında

Eyfel Kulesi, Paris'te Seine Nehri'nin kıyısında bulunan bir demir kuledir. 1889'da Fransız Devrimi'nin 100. yıldönümü için düzenlenen Paris Dünya Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Kule, adını inşa ettiren Fransız inşaat mühendisi Gustave Eiffel'den almıştır.



Eyfel Kulesi, 324 metre yüksekliği ile dünyanın en popüler turistik yerlerinden biridir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Kule, Paris'in siluetinin ikonik bir parçası haline gelmiştir ve Fransa'nın bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Eyfel Kulesi, 18.038 parçadan oluşan ve 7,300 ton çelikten yapılmıştır.