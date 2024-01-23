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GündemEyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi? Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor!
HaberlerGündem Haberleri Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi? Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor!
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Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi? Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor!

Fransa'da bulunan Eyfel Kulesi'nin yandığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Eyfel Kulesi yangını şeklinde paylaşılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı arama motorlarına yönelerek Eyfel Kulesi yandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Eyfel Kulesi yangın 2024 haberleri...

• 23 Ocak 2024 - 12:03 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 12:03 • Son Güncelleme:
1Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor

Sosyal medyada Eyfel Kulesi yangını olarak servis edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Paris'in turistik yerlerinden biri olan Eyfel Kulesi 'yandı' iddiası hızla yayıldı. Eyfel Kulesi yangını olarak paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ve görüntülerle oynandığı düşünülüyor. Peki, Eyfel Kulesi yandı mı 2024? Eyfel Kulesinde yangın görüntüleri gerçek mi?

2Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi yangını Reuters’da yer alan habere göre; Eyfel gerçek değil. İlk olarak Facebook’ta servis edilen görüntü daha sonra farklı sosyal mecralarda da paylaşılmaya başlandı.

3Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor

Eyfel Kulesi’nin resmi web sitesinde herhangi bir yangın bildirimi ya da haberi bulunmuyor. Servis edilen fotoğrafların yapay zeka ya da benzeri bir teknoloji ile üretildiği düşünülüyor.

4Eyfel Kulesi hakkında

Eyfel Kulesi hakkında

Eyfel Kulesi, Paris'te Seine Nehri'nin kıyısında bulunan bir demir kuledir. 1889'da Fransız Devrimi'nin 100. yıldönümü için düzenlenen Paris Dünya Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Kule, adını inşa ettiren Fransız inşaat mühendisi Gustave Eiffel'den almıştır.

Eyfel Kulesi, 324 metre yüksekliği ile dünyanın en popüler turistik yerlerinden biridir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Kule, Paris'in siluetinin ikonik bir parçası haline gelmiştir ve Fransa'nın bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Eyfel Kulesi, 18.038 parçadan oluşan ve 7,300 ton çelikten yapılmıştır.

5Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor

Eyfel Kulesi, 1889'da inşa edildiğinde, dünyanın en yüksek yapısıydı. 1930 yılında Chrysler Binası'nın inşasına kadar bu unvanı korudu. Kule, bugün hala dünyanın en popüler turistik yerlerinden biri olmaya devam etmektedir.