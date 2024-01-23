Eyfel Kulesi yandı mı 2024, Eyfel Kulesi yangını gerçek mi? Fransa Eyfel Kulesi yangın 2024 sosyal medya gündemine oturdu, son hali merak ediliyor!
Fransa'da bulunan Eyfel Kulesi'nin yandığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Eyfel Kulesi yangını şeklinde paylaşılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı arama motorlarına yönelerek Eyfel Kulesi yandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Eyfel Kulesi yangın 2024 haberleri...
• 23 Ocak 2024 - 12:03 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2024 - 12:03 • Son Güncelleme: