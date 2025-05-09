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GündemEvde otururken akıllarına geldi! 8 kadın birleşip kurdu, her gün binlerce üretiyorlar
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Evde otururken akıllarına geldi! 8 kadın birleşip kurdu, her gün binlerce üretiyorlar

Kocaeli'nde 8 kadın bir araya gelip kurdu. Her gün binlerce üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Belediye destek verdi. İlk yıl 10 bin, ikinci yıl 25 bin, bu yıl ise 110 bin adet üretmeyi başardılar.

AA
• 09 Mayıs 2025 - 07:34 • Son Güncelleme:
AA
• 09 Mayıs 2025 - 07:34 • Son Güncelleme:
1Evde otururken akıllarına geldi 8 kadın birleşip kurdu, her gün binlerce üretiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesi kapsamında bir araya gelen 8 kadın, 2022'de Dane Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifini kurdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Başiskele ilçesinde kurulan serada ata tohumlarını toprakla buluşturan kadınlar, ilk yıl 10 bin, ikinci yıl 25 bin, bu yıl ise 110 bin fide üretmeyi başardı.

2Evde otururken akıllarına geldi 8 kadın birleşip kurdu, her gün binlerce üretiyorlar

Tescilli ata tohumlarından Kandıra kıl biberi, salçalık biber, Kandıra Anka domatesi ve turuncu çeri kokteyl domatesin üretimini yapan kadınlar, bu yıl Koçaş ve topak patlıcanlarını da ürün yelpazelerine ekledi.Yeni kurulacak seralarla üretim kapasitelerini artırmak isteyen kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sunmayı hem de sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

3Ata tohumu fideleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz

"Ata tohumu fideleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz"

Dane Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan, AA muhabirine, "Ata Tohumu" projesine gönüllü başladıklarını, bahçelerinde ektikleri tohumlardan güzel verim almaları üzerine 3 yıl önce gönüllü kadınlarla "tohum serpen" anlamına gelen Farsça "Dane Riz" adıyla kooperatifi kurduklarını söyledi.

4Evde otururken akıllarına geldi 8 kadın birleşip kurdu, her gün binlerce üretiyorlar

Kuruldukları ilk yıl 10 bin, ikinci yıl ise 25 bin fide ürettiklerini aktaran Aslan, "Bu yıl 110 bin ata tohumundan fideyi doğaseverler ve tarımseverlerle buluşturacağız. Amacımız sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması. Ürettiğimiz fideler hibrit gibi değil, çekirdeğine iyi bakılırsa nesiller boyu yetiştirilebilir. Büyükşehir Belediyesinin bize tahsis ettiği serada 8 kadın üretim yapıyoruz." diye konuştu.Ata tohumlarının uzun yıllardır nesilden nesile aktarılan değerli miraslar olduğunu vurgulayan Aslan, "Ata tohumu sevenler, organik tarım yapanlar ve özellikle hobi bahçesi sahipleri bu fideleri tercih ediyor. Hibrit fideler tek yıllık oluyor ancak ata tohumları her yıl yeniden filizlenebilir. Torunlara miras kalabilecek nitelikte. Bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.