Ev hanımlarının ellerinde saraciye sanatı yeniden doğuyor Hem hobi edindiler hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar

"Kursiyerler ağırlıklı olarak 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ürettiği ürünleri başta kendi çevrelerine daha sonra festival, fuar gibi çeşitli etkinliklerde satıyor. Ev hanımları hem hobi ediniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Deri, Isparta'nın Yalvaç ilçesinden ham haliyle geliyor. Her işlemi yapabiliyoruz. Bir ürünü veya deseni başkası çalıştığında daha farklı ürün çıkıyor, biraz hayal gücüne göre oluşuyor. Kursiyerlerden çok memnunum, harika ürünler çıkarıyorlar, elleri çok yatkın. Anahtarlıktan tutun da yüzük, küpe, takı, yastık, çerçeve, çanta, Gaziantep yemenisi, takunya, ayakkabı, sandalet, terlik ve mobilya kulplarına kadar her şey yapıyoruz."