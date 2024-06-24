EÜAŞ personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü toplamda 251 işçi alacağıbnı duyurdu. Yayınlanan ilana göre makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, büro işçisi, teknisyen gibi pek çok meslek grubundan alım olacak. Peki Elektrik Üretim A.Ş. personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, 2024 EÜAŞ personel alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar
• 24 Haziran 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 24 Haziran 2024 - 12:07 • Son Güncelleme: