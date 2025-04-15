Esra Erol'da damat ve kayınvalide olayı ne? Güldane hamile mi? Türkiye Cuma ve Güldane'yi konuşuyor
Cuma ve Güldane olayı Türkiye'yi sarstı. Engelli kızının nişanlısıyla birlikte olduğu iddia edilen anne Güldane ile 21 yaşındaki damat Cuma'nın yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu ilişkiden 47 yaşındaki kayınvalidenin hamile kaldığının ortaya çıkmasıyla sosyal medya ayağa kalktı. Peki Cuma ve Güldane olayı nedir? Esra Erol'daki damat ve kayınvalide olayında neler yaşandı? İşte detaylar...
• 15 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme: