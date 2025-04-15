Esra Erol'da damat ve kayınvalide olayı ne? Güldane hamile mi? Türkiye Cuma ve Güldane'yi konuşuyor

Kayseri'nin Sarıkaya ilçesinde yaşanan olay tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğrattı. Esra Erol'da ortaya çıkan olaya göre 21 yaşındaki damat Cumali Doğan, engelli Dilek Şahin ile nişanlandı. Sonrasında Cumali ve kayınvalidesi Güldane arasında ilişki başladı. Peki Cumali ve Güldane arasındaki olay ne? Güldane hamile mi?