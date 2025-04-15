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GündemEsra Erol'da damat ve kayınvalide olayı ne? Güldane hamile mi? Türkiye Cuma ve Güldane'yi konuşuyor
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Esra Erol'da damat ve kayınvalide olayı ne? Güldane hamile mi? Türkiye Cuma ve Güldane'yi konuşuyor

Cuma ve Güldane olayı Türkiye'yi sarstı. Engelli kızının nişanlısıyla birlikte olduğu iddia edilen anne Güldane ile 21 yaşındaki damat Cuma'nın yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu ilişkiden 47 yaşındaki kayınvalidenin hamile kaldığının ortaya çıkmasıyla sosyal medya ayağa kalktı. Peki Cuma ve Güldane olayı nedir? Esra Erol'daki damat ve kayınvalide olayında neler yaşandı? İşte detaylar...

• 15 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
• 15 Nisan 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Esra Erolda damat ve kayınvalide olayı ne Güldane hamile mi Türkiye Cuma ve Güldaneyi konuşuyor

Kayseri'nin Sarıkaya ilçesinde yaşanan olay tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğrattı. Esra Erol'da ortaya çıkan olaya göre 21 yaşındaki damat Cumali Doğan, engelli Dilek Şahin ile nişanlandı. Sonrasında Cumali ve kayınvalidesi Güldane arasında ilişki başladı. Peki Cumali ve Güldane arasındaki olay ne? Güldane hamile mi?

2Esra Erolda damat ve kayınvalide olayı ne Güldane hamile mi Türkiye Cuma ve Güldaneyi konuşuyor

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

3HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

4Esra Erolda damat ve kayınvalide olayı ne Güldane hamile mi Türkiye Cuma ve Güldaneyi konuşuyor

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.

5Esra Erolda damat ve kayınvalide olayı ne Güldane hamile mi Türkiye Cuma ve Güldaneyi konuşuyor

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

6Esra Erolda damat ve kayınvalide olayı ne Güldane hamile mi Türkiye Cuma ve Güldaneyi konuşuyor

İlginç olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.