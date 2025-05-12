Eskişehir'de 300 mezara gözü gibi bakıyor, Avrupa'dan müşterileri var
Eskişehir'de kabir bakım işi yapan Namık Kemal Şahinli, yakınları genelde Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde olan 300'ü aşkın mezara 23 yıldır adeta gözü gibi bakıp, bakımını yapıyor. Milletvekilinden ev hanımına kadar birçok meslek grubundan müşterisi olan Kemal Şahinli, "Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım. Dört yıl önce, 5 Ekim 2021 tarihinde tesadüfen Eskişehir'e geldim. Bir ablamızın babasının mezar düzenlemesi içindi. Bir daha da Ankara'ya dönmedim. İyi ki gelmişim, bilseydim 20 yıl önce gelirdim. Bu mesleğe şöyle başladım; iş bulamamıştım zamanında. O zaman 23-24 yaşındaydım. Ankara Karşıyaka Mezarlarında bir tanıdık vasıtasıyla cenazelere su dökmeye giderdik, bahşiş karşılığı. Ama benim yaşım büyük olduğu için ben bir iki defa döktüm, sonra zoruma gitti. Dedim ki, ‘Ben çiçekçi olacağım.' O gün orada yaşlı bir teyzeye yardımcı olmuştum, bana normalin üzerinde bir para verdi. Ben o parayla gittim kartvizit bastırdım. O gün çiçekçi oldum. Bir daha da mezara su dökmedim" dedi.
ESKİŞEHİR (İHA) -
• 12 Mayıs 2025 - 09:47 • Son Güncelleme:
ESKİŞEHİR (İHA) -
• 12 Mayıs 2025 - 09:47 • Son Güncelleme: