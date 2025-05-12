Eskişehir'de 300 mezara gözü gibi bakıyor, Avrupa'dan müşterileri var

Mesleğe mezarlara su dökerek başladığını belirten Namık Kemal Şahinli, "Dört yıl önce, 5 Ekim 2021 tarihinde tesadüfen Eskişehir'e geldim. Bir ablamızın babasının mezar düzenlemesi içindi. Bir daha da Ankara'ya dönmedim. İyi ki gelmişim, bilseydim 20 yıl önce gelirdim. Bu mesleğe şöyle başladım; iş bulamamıştım zamanında. O zaman 23-24 yaşındaydım. Ankara Karşıyaka Mezarlarında bir tanıdık vasıtasıyla cenazelere su dökmeye giderdik, bahşiş karşılığı. Ama benim yaşım büyük olduğu için ben bir iki defa döktüm, sonra zoruma gitti. Dedim ki, ‘Ben çiçekçi olacağım.' O gün orada yaşlı bir teyzeye yardımcı olmuştum, bana normalin üzerinde bir para verdi. Ben o parayla gittim kartvizit bastırdım. O gün çiçekçi oldum. Bir daha da cenazeyi su dökmedim" dedi.