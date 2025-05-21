Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulundu! Tam 5 bin yıllık; Mayalanmış, pişirilmiş ilk örnek
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazı çalışmalarında yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen ekmek bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, “Ekmeğin görüntüsü 2,5 santimetre kalınlığında, 12 santimetre genişliğinde ve tüm halde bulunmuş yani formunu bildiğimiz mayalanmış, pişirilmiş ilk örnektir. Bunun başka bir örneği yok” dedi.
DHA
• 21 Mayıs 2025 - 18:54 • Son Güncelleme:
DHA
• 21 Mayıs 2025 - 18:54 • Son Güncelleme: