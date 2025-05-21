Eskişehir Seyitgazi ilçesinde bulundu! Tam 5 bin yıllık; Mayalanmış, pişirilmiş ilk örnek

Bunun başka bir örneği yok. Çatalhöyük’te de sevgili meslektaşım Halime Türkcan hocamız da milattan önce 6500 yılına tarihlenen bir örnek bulmuştu. Bu da oldukça önemli bir bulgu ama pişirilmemiş bir örnekti. Dolayısıyla bu pişirildikten sonra buraya özellikle koyulmuş” dedi.