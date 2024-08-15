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GündemEskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme! Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis
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Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme! Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Arda Küçükyetim ifade verdi. Saldırganın hastalığıyla ilgili ilk teşhis konuldu.

• 15 Ağustos 2024 - 08:01 • Son Güncelleme:
• 15 Ağustos 2024 - 08:01 • Son Güncelleme:
1Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Yetkililerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürerken saldırgan hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

2Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Sabah'ın haberine göre; Bilgisayar oyunlarından etkilendiği değerlendirilen saldırganın bilgisayar oyunu oynarken tanıştığı arkadaşı Ayaz Bulut; Küçükyetim'in şiddet içerikli oyunlar sırasında "Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum.

3Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Yakında yapacağım" dediğini, parti binalarına molotof atmak, sokaktaki kedilere tekme atmak ve adam öldürmek ile ilgili videolar izlemekten hoşlandığını söylediğini anlattı.

4Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte SABAH'ın bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.

5İLK TEŞHİS: MİZANTROPİ

İLK TEŞHİS: MİZANTROPİ

Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.

6Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

İfadesinde ayrıca; insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim'in ilk incelemelere göre Mizantropi adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.

7YALNIZ KURT İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

YALNIZ KURT İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan; Küçükyetim'in herhangi bir örgüt ile bağlantısı bulunmaması, saldırının örgütsel olmayan ve bireysel olan terör saldırılarına verilen 'Yalnız Kurt' adlı saldırı türünü akıllara getirdi

8Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Ayrıca; saldırganın sosyal mecralarda kullandığı "Skreewie" kelimesinin Lehçe'de "İğrenç" anlamına geldiği öğrenildi. Küçükyetim'in sosyal mecralarda dünya genelindeki kanlı terör saldırılarından fotoğraflar paylaştığı görüldü.

9OYUN TERCİHLERİNDE BİLİNÇLİ SEÇİMLER YAPILMALI

"OYUN TERCİHLERİNDE BİLİNÇLİ SEÇİMLER YAPILMALI"

Uzman isimler ise dijital oyun tehlikesine dikkat çekiyor ve aileleri uyarıyor*Psikolog Rana Üstündağ: "Bu tür olaylar, gençlerin zihinsel gelişimleri ve duygusal olgunlukları açısından büyük riskler taşıyan şiddet içerikli oyunların etkilerini yeniden gündeme getiriyor.

10Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Ergenlik dönemi, kimlik arayışının yoğun yaşandığı ve dış dünyadan gelen uyaranlara karşı duyarlılığın arttığı bir dönemdir. Özellikle şiddet temalı oyunlar, empati duygusunu zayıflatarak gerçek dünyadaki davranışları olumsuz yönde etkileyebilir.

11Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Bu nedenle, çocuk ve gençlerin oyun tercihlerinde bilinçli seçimler yapmaları, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu süreci yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor. Medya okuryazarlığı ve şiddetin zararlı etkileri konusunda verilecek eğitimler, bu tür olayların önlenmesinde kritik rol oynayabilir."

12Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

*Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde görevli Klinik Psikolog Şengül Yarımoğlu Çakıcı: "Kullanıcılar, bu oyunlarla aileyle ve çevresiyle ilişkilerini kesiyor.

13Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Kendini o dünyaya kaptırıyor ve oyundaki karakterin yerine koyuyor. O karaktere bürünüyor. Asıl büyük tehlike de bundan sonra başlıyor. Şiddete meylettirtici oyunlar, şiddetin de kapısını açmış oluyor. Aileler çocuklarına gereken zamanı ayırmalı.

14Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

İnternet ile birlikte bilgisayar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Teknoloji çağındayız onları tamamen bilgisayardan uzaklaştırmak olmaz ama kullanım sınırlandırması getirmeli ve neler yaptıklarını kontrol etmeliyiz."

15ÇOCUKLARA UYGUN OLMAYAN OYUNLAR DAVRANIŞ PROBLEMİNE YOL AÇAR

"ÇOCUKLARA UYGUN OLMAYAN OYUNLAR DAVRANIŞ PROBLEMİNE YOL AÇAR"

*Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (ÇGEDER) Başkan Yardımcısı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Zülfiye Çakır: "Çocuklar ve gençler tarafından dijital oyun oynama her geçen gün artmakla birlikte oynama yaşı da giderek düşüyor.

16Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Şiddet ögeleri içeren, adam öldürerek, hırsızlık yaparak puan alınan oyunların sayısının çok olması, çocuk ve ergenlerin bu tarz oyunlara karşı ilgisinin fazla olmasının olumsuz sonuçları olabilir.

17Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Aşırı, kontrolsüz ve içeriğinin çocuklara uygun olmadığı oyunlar, çocuklarda davranış problemlerine sebep olabilir. Şiddet eğilimini arttırabilir. Sınırlar ve kurallarla ilgili problemler yaşayabilirler.

18Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Sosyal çevrelerine karşı zorbalıkları ve saldırganlıkları artabilir. Aynı zamanda bazı oyunlar bağımlılık yapabilir ve psikolojik yoksunluk hissedebilir."

19MİZANTROPİ NEDİR

MİZANTROPİ NEDİR?

Mizantropi kavramı insanlardan nefret etmek, insanları sevmemek ve onlara güvenmemek anlamına gelen bir durumdur.

20Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Mizantropi yaşayan kişi insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar. İnsanlarla iletişime girmemek için her türlü yolu dener.

21Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

Negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğundan dolayı mesafeli tutum sergiler ve asosyal birey haline gelir. Kalabalık ortamlara girmek istemez, adeta kaçarcasına uzaklaşır.

22Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis

İş yaşamında da sosyal olmayan, insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekleri tercih eder. Bu belirtilerin bir kısmı sadece mizantropi yaşayan kişilerde değil, psikolojik rahatsızlığı olan birçok bireyde görülebilir.

23Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis
24Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis