Eskişehir saldırganı ile ilgili flaş gelişme! Hastalığı ortaya çıktı, işte ilk teşhis
Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Arda Küçükyetim ifade verdi. Saldırganın hastalığıyla ilgili ilk teşhis konuldu.
• 15 Ağustos 2024 - 08:01 • Son Güncelleme:
• 15 Ağustos 2024 - 08:01 • Son Güncelleme: