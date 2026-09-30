Eskiden meyve bile yetişmiyordu! Şimdi para basıyor: Verim iki katına çıktı, köylünün kaderi değişti!

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Sulama Kooperatifi Başkanı Cengiz Yüksel de kapalı ve damlama sulama sistemlerinin tarımsal üretim alanlarını önemli ölçüde genişlettiğini ifade etti.Yüksel, "Kapalı ve damlama sulama sistemine geçilmesiyle hem verim arttı hem de sulanabilir tarım alanları genişledi. Eskiden yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanı bugün 10-12 bin dekara kadar çıktı. Su daha önce ulaşmadığı yüksek arazilere de ulaşınca üretim alanları ciddi şekilde genişledi" dedi.