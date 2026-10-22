'Eskiden 1 tane alan şimdi 10 tane alıyor': Palamut fiyatı dibe indi, tüketici çifte bayram yaşıyor!

3

Palamut bolluğunun yalnızca ekonomik açıdan değil, sağlıklı beslenme bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Balıkçı Kenan, vatandaşlara balık tüketimini artırmaları çağrısında bulundu.



Balcı, "Eskiden haftada iki gün balık yemeyi tavsiye ediyorduk, şimdi haftada dört gün balık tüketilmesini öneriyoruz. Palamut, omega-3 bakımından zengin bir besin. Marmara’dan Karadeniz’e denizlerimizde büyük bir bereket var. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIMIZA DA YAŞLILARIMIZA DA BALIK YEDİRELİM"



Yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, balığın her yaş grubunun beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ailelere de seslendi. Balığın farklı pişirme yöntemleriyle sofralara taşınabileceğini söyleyen Balcı, "Bir gün tava yapalım, bir gün ızgara yiyelim, diğer gün buğulama yapalım ama mutlaka balık tüketelim. Çocuklarımızın gelişimi için de yaşlılarımızın sağlıklı beslenmesi için de balık önemli. Balığın faydalarını saymakla bitiremeyiz" dedi.



DENİZİN BEREKETİ SOFRALARA TAŞINIYOR



Palamut bolluğu sürerken kilogram fiyatının 100 TL’ye kadar gerilemesi, vatandaşlara daha uygun fiyatlarla balık tüketme imkanı sunuyor. Tezgahlardaki bolluk hem alışveriş yapanları hem de balıkçıları sevindiriyor. Bir kilogramı 100 TL olan palamut, bu sezonun en çok konuşulan balıklarından biri oldu.