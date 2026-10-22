'Eskiden 1 tane alan şimdi 10 tane alıyor': Palamut fiyatı dibe indi, tüketici çifte bayram yaşıyor!
Marmara ve Karadeniz’de son 25 yılın en bereketli palamut sezonu yaşanıyor. Av yasağının kalkmasının ardından tezgahlarda bolluk hakim olurken, palamudun kilogram fiyatı 100 TL’ye kadar geriledi. Fiyatların dibe inmesiyle vatandaşlar dipfrizlerini doldurmaya başlarken, yarım asırlık Balıkçı Kenan Balcı "Haftada 2 değil, 4 gün balık yiyin" çağrısında bulundu.
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Denizlerdeki palamut bereketi vatandaşın yüzünü güldürüyor. Av yasağının sona ermesinin ardından yaklaşık 50 gün geçerken palamut hem büyüdü hem de lezzetlendi. Bollukla birlikte fiyatlar da geriledi. Tezgâhlarda 1 kilogram palamut 100 TL’den satılırken vatandaşlar uygun fiyatlı balık almanın keyfini yaşıyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu ve yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, bu yıl son 25 yılın en bol palamut sezonlarından birinin yaşandığını belirterek denizlerdeki bereketin sofralara yansıdığını söyledi.
"KİLOSU 100 TL VATANDAŞ 10 TANE BİRDEN ALIYOR"
Palamut fiyatlarının düşmesiyle vatandaşların alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini belirten Balıkçı Kenan, yaşanan bolluğun hem balıkçıları hem de tüketicileri sevindirdiğini ifade etti. Balcı, "Şu anda 1 kilo palamut 100 TL’den satılıyor. Bir kilogram palamutla iki kişilik bir aile rahatlıkla doyabiliyor. Önceden vatandaş bir palamut alıyordu, şimdi geldiğinde 10 palamut birden alıyor. Hem taze balık yiyorlar hem de dolaplarını dolduruyorlar. Balık bu kadar bolken tavsiyemiz, vatandaşlarımız bol bol balık yesin, imkânları varsa dolaplarını doldursun" dedi.
FİYATLAR DİBE İNDİ
Denizlerdeki palamut bolluğunun son yılların en dikkat çekici dönemlerinden biri olduğunu vurgulayan Kenan Balcı, uygun fiyatların vatandaş için önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Balcı, "Son 25 yılın en bol palamut sezonunu geçiriyoruz. Balıkçılarımız çok memnun, vatandaşlarımız çok memnun. Fiyatlar dibe inmiş vaziyette. Hem sağlıklı besin tüketiyoruz hem de balığı uygun fiyata satıyoruz. Vatandaşlarımız memnun olunca biz de memnun oluyoruz" diye konuştu.
HAFTADA 2 GÜN DEĞİL, 4 GÜN BALIK ÇAĞRISI
Palamut bolluğunun yalnızca ekonomik açıdan değil, sağlıklı beslenme bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Balıkçı Kenan, vatandaşlara balık tüketimini artırmaları çağrısında bulundu.
Balcı, "Eskiden haftada iki gün balık yemeyi tavsiye ediyorduk, şimdi haftada dört gün balık tüketilmesini öneriyoruz. Palamut, omega-3 bakımından zengin bir besin. Marmara’dan Karadeniz’e denizlerimizde büyük bir bereket var. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMIZA DA YAŞLILARIMIZA DA BALIK YEDİRELİM"
Yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, balığın her yaş grubunun beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ailelere de seslendi. Balığın farklı pişirme yöntemleriyle sofralara taşınabileceğini söyleyen Balcı, "Bir gün tava yapalım, bir gün ızgara yiyelim, diğer gün buğulama yapalım ama mutlaka balık tüketelim. Çocuklarımızın gelişimi için de yaşlılarımızın sağlıklı beslenmesi için de balık önemli. Balığın faydalarını saymakla bitiremeyiz" dedi.
DENİZİN BEREKETİ SOFRALARA TAŞINIYOR
Palamut bolluğu sürerken kilogram fiyatının 100 TL’ye kadar gerilemesi, vatandaşlara daha uygun fiyatlarla balık tüketme imkanı sunuyor. Tezgahlardaki bolluk hem alışveriş yapanları hem de balıkçıları sevindiriyor. Bir kilogramı 100 TL olan palamut, bu sezonun en çok konuşulan balıklarından biri oldu.