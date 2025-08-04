Eski Van'da tarihi keşif yapıldı! Osmanlı kışlası izleriyle karşılaşıldı

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Van da bu bölgelerden biri. Kenti 18. ve 19. yüzyılda belgeleyen görsellerden şehrin neredeyse 10 bin metrekarelik bir alanını kaplayacak şekilde devasa boyutlarda bir kışlanın varlığını biliyorduk. Sultan İkinci Abdülhamid'in Osmanlı coğrafyasındaki tarihi yapıları fotoğraflamaya çalıştığı bir albüm çalışması var. Bu albümde de kışlanın bazı net fotoğrafları var."