Antalya'da eşinin balkondan attığı öne sürülen Gamze’nin acılı annesi konuştu: 'Umarım ömür boyu o hücreden çıkamaz'
Antalya'nın Alanya ilçesinde Gamze Yağlıoğlu'nun (29), 3 yıl önce oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölümüne ilişkin davada eşi Alper Yağlıoğlu'na (31) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç (50), dosyanın istinaf aşamasında olduğunu belirterek, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek katledildi. Yaptığı kötülüğün bedelini ödemesini istiyorum. Hayattaki tek amacım bu" dedi. Gamze Yağlıoğlu'nun düşme anlarına ait sitenin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
• 18 Kasım 2024 - 13:48 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 13:48 • Son Güncelleme: