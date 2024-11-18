Antalya'da eşinin balkondan attığı öne sürülen Gamze’nin acılı annesi konuştu: 'Umarım ömür boyu o hücreden çıkamaz'

'İNTİHAR EDECEK BİR DURUM YOKTU'

Dosyanın istinafta olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek, katledildi. O gün kızımla olaydan 2 saat önce görüştük ve sohbet ettik. Morali iyiydi, sağlıklıydı, hatta şakalaştık. İntihar edecek bir durum yoktu. Bana anlatılana göre, Alper'le o gün tartışmışlar. Gamze'nin pantolonunu yere atmış. Ardından bu olay oluyor. Bu kadar saçma bir sebep olamaz.