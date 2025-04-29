Eşini otobüste unuttu panik anlarını torunu kaydetti! Dede-torun arasındaki gülümseten diyalog görüntülere yansıdı
Bursa'da Hasan Akgül (75), hastane dönüşü bindiği belediye otobüsünden indiğinde eşi Saadet Akgül'ü (68) yanında göremeyince panik yaşadı. Kalabalık nedeniyle eşini otobüste unutan Akgül'ün yaşadığı panik, torunu Gürhan Akgül (17) cep telefonuyla görüntüledi. Dede-torun arasındaki gülümseten diyalog da görüntülere yansıdı. Dede Hasan Akgül, "Öyle bir macera yaşattı bize, torun sağ olsun. Video çektiğini fark etmedim onun. Gülüyor ikide bir de. Diyorum, 'Oğlum gülme. Bak babaannen kaldı arabada. Bilemeyecek nereye gittiğini. Gülme oğlum.' Kendi kendine gülüyor" dedi.
Yiğithan HÜYÜK-Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)-
• 29 Nisan 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)-
• 29 Nisan 2025 - 11:20 • Son Güncelleme: