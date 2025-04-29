Eşini otobüste unuttu panik anlarını torunu kaydetti! Dede-torun arasındaki gülümseten diyalog görüntülere yansıdı

Zaman zaman unutkanlıkları olduğunu ancak eşini ilk kez unuttuğunu söyleyen Hasan Akgül, "Bende unutkanlık var. Eşimi daha önce unutmadım, ilk burada unuttum. 45 senelik evliyiz, seviyoruz birbirimizi. Trip attı bana, atmaz mı hiç. 'Beni bıraktınız, niye dikkat etmiyorsunuz. Sizi yanıma geleceksiniz sanıyorum' dedi. Baya bir sürdü küslüğü ama geçti. Gelip, geçici" diye konuştu.