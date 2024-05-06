Eşeklere nikah kıydılar, görenler gözlerine inanamadı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenmesinin önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen eşeklere sembolik nikah kıyıldı. Eşekler süslenerek gelinlik ve damatlık giydirildi. Gelin alması yapılarak, traktör kasasına bindirilen dişi eşek nikahın yapılacağı alana götürülürken, traktörü durduranlara zarf içinde para dağıtıldı.
DHA
• 06 Mayıs 2024 - 16:12 • Son Güncelleme:
DHA
• 06 Mayıs 2024 - 16:12 • Son Güncelleme: