Erzurum'un beyaz altını dünya vitrinine çıkıyor: İspir Fasulyesinde dev gastronomi hamlesi!
Erzurum'un coğrafi işaretli lezzeti İspir Fasulyesi, gastronomi turizmi ve nitelikli iş gücüyle dünya pazarındaki yerini güçlendiriyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle hayata geçirilen yeni proje, bölgedeki gençlere istihdam kapısı aralarken geleneksel lezzeti modern sunumlarla buluşturacak.
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İspir Kaymakamlığı tarafından yürütülecek olan "İspir Fasulyesinin Gastronomi Yolculuğu" projesi, bölgenin turizm ve gastronomi potansiyelini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Proje kapsamında özellikle turizm ve yiyecek-içecek sektöründe çalışanlar ile iş arayan gençlere yönelik uygulamalı gastronomi eğitimleri düzenlenecek.
Geleneksel mutfağın yapı taşlarından biri olan İspir Fasulyesi, proje sayesinde sadece klasik yöntemlerle değil, yenilikçi reçeteler ve modern gastronomi sunumlarıyla da tezgahlarda yerini alacak. Sektördeki hizmet kalitesini artırmak adına eğitim alan katılımcılara hijyen, gıda güvenliği ve mesleki kapasite artırma programları uygulanacak. Ayrıca coğrafi işaretli bu özel ürünün dijital dünyada daha etkin tanıtılması ve gastronomi turizmine kazandırılması için kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgemizin coğrafi işaretli değerlerini turizm, yenilikçi uygulamalar ve nitelikli insan kaynağıyla buluşturan projeleri desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verilerek, yerel kalkınmanın ve kültürel mirasın korunmasının önemi vurgulandı.