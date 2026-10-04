Erzurum'un beyaz altını dünya vitrinine çıkıyor: İspir Fasulyesinde dev gastronomi hamlesi!

2

Geleneksel mutfağın yapı taşlarından biri olan İspir Fasulyesi, proje sayesinde sadece klasik yöntemlerle değil, yenilikçi reçeteler ve modern gastronomi sunumlarıyla da tezgahlarda yerini alacak. Sektördeki hizmet kalitesini artırmak adına eğitim alan katılımcılara hijyen, gıda güvenliği ve mesleki kapasite artırma programları uygulanacak. Ayrıca coğrafi işaretli bu özel ürünün dijital dünyada daha etkin tanıtılması ve gastronomi turizmine kazandırılması için kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütülecek.