Erzurum'da yeşil enerji hamlesi! 150 milyon TL'lik tasarruf sağlıyor

Devletin bu enerjiyi taşıma kapasitesiyle ilgili bir altyapısı var. Bu altyapının üzerinde enerji alamıyorlar. Yani siz ne kadar üretirseniz üretin, taşıyabileceği miktarda enerjiyi devlet sizden satın alabiliyor. Onun için altyapı yenilenmedikçe, altyapı kapasitesi büyütülmedikçe bu santrallerin sayısını da çok çabuk artıramıyorsunuz. Devlet de buna paralel olarak altyapısını büyütme gayreti içinde. Altyapı büyüdükçe santrallerimizin sayısı da artacak inşallah."