Erzurum'da yeşil enerji hamlesi! 150 milyon TL'lik tasarruf sağlıyor

Erzurum Büyükşehri Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AA muhabirine, Erzurum'un güneşli gün sayısı en fazla olan iller arasında olduğuna işaret etti.Şehrin bu avantajını fırsata dönüştürdüklerini ifade eden Aynalı, şöyle konuştu:"Şu anda 23 megavat kurulu güçle yaklaşık 15 bin nüfusun günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Şu an yılda ortalama 150 milyon lira civarında bize bir getirisi var. Biz tükettiğimiz enerjiyi mahsup ediyoruz, kalanını da hatta verip faturalandırıyoruz ve devletten parasını alıyoruz. Aslında istesek daha çok santral yapabiliriz.