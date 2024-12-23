Erzurum'da çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzon'da toprağa verildi
Erzurum'da düşen çığda kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (16) cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi. Emre Yagan, Judo Milli Takım arkadaşlarıyla tırmanış antrenmanı yaparken düşen çığın altında kalarak son nefesini vermişti.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-
• 23 Aralık 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-
• 23 Aralık 2024 - 15:08 • Son Güncelleme: