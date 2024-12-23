Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemErzurum'da çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzon'da toprağa verildi
HaberlerGündem Haberleri Erzurum'da çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzon'da toprağa verildi

Erzurum'da çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzon'da toprağa verildi

Erzurum'da düşen çığda kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (16) cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi. Emre Yagan, Judo Milli Takım arkadaşlarıyla tırmanış antrenmanı yaparken düşen çığın altında kalarak son nefesini vermişti.

Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-
• 23 Aralık 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)-
• 23 Aralık 2024 - 15:08 • Son Güncelleme:
1Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Olay, önceki gün Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ düştü.

2Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı.

3Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesi, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tören sonrası memleketi Trabzon'a getirildi.

5Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Emre Yazgan için Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

6Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Yukarıköy Camisi avlusundaki cenazeye Emre Yazgan'ın 16 yaşındaki ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, babası Fatih Yazgan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım,

7Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu,

8Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, sporcu arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

9Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi

Cenazede Yazgan ailesi taziyeleri kabul ederken, milli sporcunun ikizi Yunus Yazgan da kardeşinin Türk bayrağı örtülen tabutu başından ayrılmadı. Namaz sonrası Emre Yazgan'ın cenazesi, dualarla aile kabristanlığına defnedildi.

10Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi
11Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi
12Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi
13Erzurumda çığ altında kalarak hayatını kaybeden milli judocu Trabzonda toprağa verildi