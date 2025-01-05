Erzincanlı genç girişimci hobi olarak üretmeye başladı! Şimdi yurtdışına ihraç ediyor
Erzincan'da girişimci Muhammed Furkan Gürci (27), pandemi döneminde hobi olarak başladığı kamp malzemeleri üretiminde Avrupa ve ABD'ye satış yapar hale geldi. Gürci 'Öğrenciyken kamp yapıyordum. Kampta kullanacağım malzemeleri koymak için deriden kılıflar yapmaya başladım. Kampta kullandığım malzemeleri bir zaman sonra kendim yapmak istedim' dedi.
Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 11:26 • Son Güncelleme:
Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-
• 05 Ocak 2025 - 11:26 • Son Güncelleme: