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Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

13.10.2026 - 13:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Erzincan’da 36 yıldır ahşap torna ustalığı yapan Mustafa Nergiz, dedesinden ve babasından miras kalan mesleğini teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor. El emeğiyle geleneksel ürünler üreten Nergiz, CNC makinelerinin yaygınlaşmasına karşı ahşabın doğallığını ve ustalığın değerini korumaya çalışıyor.

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1Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

Erzincan'da yaşayan ahşap torna ustası Mustafa Nergiz, dedesinden ve babasından devraldığı mesleğini 36 yıldır sürdürerek teknolojiye karşı direnmeye çalışıyor. Henüz 7 yaşındayken dedesi ve babasının yanında çıraklığa başlayan 43 yaşındaki Nergiz, el emeğiyle ürettiği geleneksel ahşap ürünlerle üç kuşaktır devam eden aile mesleğini yaşatıyor.

2Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

Yıllarını ahşap işlemeciliğine veren Nergiz, atölyesinde merdane, hamur açma tahtası, bebek mama sandalyesi, geleneksel beşik ve masa gibi çeşitli ürünler üretiyor.Ahşap ustası Mustafa Nergiz, bu mesleğin kendilerine dededen geldiği için üç kuşaktır bir gelenek olarak devam ettiğini, bayrağı devraldığını söyledi.

3Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

Son ahşap torna ustalarından biri​​​​​​​ olduğunu belirten Nergiz, herkesin yapay zeka destekli CNC makinelerde çalışmanın peşinde olduğunu anlattı.Nergiz, gün neyi gerektiriyorsa yeni neslin ona göre yetiştiğini dile getirerek, "Bizim haftalar süren işimiz CNC'de yarım gün ya da bir günde yapabiliyor. Bu makinelerde üretilen malzemenin hiçbir ruhu yok, insana sıcak duran hiçbir tarafı yok. Yapay malzemelerdir. Bizim uğraşımız, bizim emeğimiz her halükarda belli oluyor." dedi.

4Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

İster istemez teknolojiye yenik düşeceklerine işaret eden Nergiz, "Keşke geçim sıkıntısı olmasa, para kazanma sıkıntısı olmasa da bu işi para için değil, zevk için yapsak. Ahşapla çalışmak her zaman için çok zevkli, stres atan bir meslek. Gönül vermedi mi, heves etmedi mi bu iş yapılacak bir iş değil." ifadelerini kullandı.

5Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

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