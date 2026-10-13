Erzincan’ın son ustası! Teknolojiye rağmen 36 yıldır vazgeçmiyor

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Son ahşap torna ustalarından biri​​​​​​​ olduğunu belirten Nergiz, herkesin yapay zeka destekli CNC makinelerde çalışmanın peşinde olduğunu anlattı.Nergiz, gün neyi gerektiriyorsa yeni neslin ona göre yetiştiğini dile getirerek, "Bizim haftalar süren işimiz CNC'de yarım gün ya da bir günde yapabiliyor. Bu makinelerde üretilen malzemenin hiçbir ruhu yok, insana sıcak duran hiçbir tarafı yok. Yapay malzemelerdir. Bizim uğraşımız, bizim emeğimiz her halükarda belli oluyor." dedi.