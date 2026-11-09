Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!
09.11.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:
Erzincan’ın Dereyurt köyünde hayvancılıkla uğraşan iki üreticiyi büyük maddi zarara uğratan talihsiz bir olay yaşandı. Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı yüksek sesten korkarak panikleyen sürü, dere yatağına doğru kaçıştı. Dar alanda üst üste yığılan 103 koyun, yaşanan izdihamda sıkışarak boğuldu.
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Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi.
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Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.
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Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu.
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İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.