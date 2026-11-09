Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!
HaberlerGündem Haberleri Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

09.11.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın Dereyurt köyünde hayvancılıkla uğraşan iki üreticiyi büyük maddi zarara uğratan talihsiz bir olay yaşandı. Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı yüksek sesten korkarak panikleyen sürü, dere yatağına doğru kaçıştı. Dar alanda üst üste yığılan 103 koyun, yaşanan izdihamda sıkışarak boğuldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

Erzincan’ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.

2Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan’ın Dereyurt köyünde meydana geldi.

3Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

Ayşenur Yıldız’a ait 45 adet ve Burak Has’a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.

4Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu.

5Erzincan’da yürek yakan olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun dere yatağında telef oldu!

İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi