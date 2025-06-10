Erzincan'da öğretim üyesi çorak araziyi tarıma kazandırdı! İşte akıllara durgunluk veren yöntem

"Buradaki temel amacımız, hem toplumumuzun bilgilenmesi hem de ülkemize katma değer yaratacak ürünlerin kazandırılması. Neden boş topraklarımızı değerlendirmeyelim? Neden daha kolay üretim yapmayalım? Neden bu üretimi yaparken cebimizden daha az para çıkmasın? Daha az gübre verelim ve topraklarımız zarar görmesin düşüncesiyle yola çıktık. Sağlıklı bir bahçe, sağlıklı bir ortam, örnek bir sistem oluşturduk ve bu sistemin devamını sağlamayı planlıyoruz."Kılıçgün, güneş panellerinin devlet desteğiyle kurulduğunu da bildirdi.