Erzincan'da öğretim üyesi çorak araziyi tarıma kazandırdı! İşte akıllara durgunluk veren yöntem
Erzincan'da atıl araziyi Kovid-19 döneminde tarıma kazandıran akademisyen, buranın sulama ve gübreleme sistemini güneş enerjisiyle çalıştırıp meyve ağaçları yetiştiriyor. Arazide devlet desteğiyle güneş enerjisiyle çalışan sulama ve gübreleme sistemi oluşturan öğretim üyesi, 16 dekarlık alanda başta 200 ceviz olmak üzere kayısı, vişne, çilek, elma, armut, kiraz ve üzüm gibi meyve ağaçları yetiştiriyor.
AA
• 10 Haziran 2025 - 15:01 • Son Güncelleme:
AA
• 10 Haziran 2025 - 15:01 • Son Güncelleme: