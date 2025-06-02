Erzincan'da kurduğu meyve bahçesinde teknolojiden faydalanıyor

Dedelerinden aldığı tarımsal kültüre modern bir anlayış getiren Akademisyen Kılıngün, sertifikalı fidanlarla kurduğu bahçede, sulamayı güneş enerjisi panellerinden sağladığı yenilenebilir enerji ile otomasyon şeklinde uyguladığını kaydetti. Bölgede ayı ve domuz kaynaklı zararlardan korunmak için bahçenin etrafını çitlerle çeviren Kılıngün, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde elektrik yüklenen teller ile yabani hayvanların bahçeye girmelerini engellediğini belirtti.Tarımda bilginin büyük önem taşıdığını ve tüm uygulamaların uzman kişilerden alınacak teknik bilgiler ışığında yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Hasan Kılıngün, bahçesine güneş enerjisi ile çalışan yılan ve fare kovucular yerleştirdi. Yine akreplere de karşı da önlem alan Kılıngün, bahçe içerisindeki bağ evi ve çitleri de mavi ve beyaza boyadı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, meyveciliğe yatırım yapan Doç. Dr. Hasan Kılıngün’ün bahçesinde incelemelerde bulundu.