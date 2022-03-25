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FutbolErsin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı! 'Kıymeti yok Kuntz'
HaberlerFutbol Haberleri Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı! 'Kıymeti yok Kuntz'
• 25 Mart 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:

Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı! 'Kıymeti yok Kuntz'

Dün gece Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası biletini elinden kaçıran Türkiye Milli Takımı'nda Alman teknik adam Stefan Kuntz'a olan öfke dinmiyor. Ünlü yorumculardan Ersin Düzen ve Tümer Metin, Kuntz'u sert bir dille eleştirirken, özellikle Düzen'in attığı tweetler büyük beğendi topladı.

• 25 Mart 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
1Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz
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A Milli Takımımız, play-off yarı final maçında Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekibimiz bu mağlubiyetle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma şansını kaybetti.

2Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Otoriteler özellikle kadro tercihi nedeniyle A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u eleştiri yağmuruna tuttu. Spor yazarı ve yorumcu Ersin Düzen de twitter hesabından Alman teknik adama tepki gösterdi.

3Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

İşte Düzen'in yorumları: Yazık! İyi gününde olmayan Portekiz’e karşı, bu kadar kötü oynayıp maçı 2–1’e getirmek, bir de üstüne penaltı kaçırmak! Bu bile başarı diyeceğim de, Dünya Kupası hayali bitti, kıymeti yok… Üstelik Kuzey Makedonya İtalya’yı elemişken!

4Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Kuntz’un açıklamalarına şaşırıyorum! Evet, Milli Takım’la gurur duyuyoruz ama bu oyunla değil. 2-1’e kadar sahada yoktuk. Golden sonra biraz top yaptık eyvallah, ama pozisyonumuz bile yok. “Ah be 2-2’yi kaçırdık” diye okursak maçı, daha çooook hayal kırıklığı yaşarız biz!

5Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin de Portekiz-Türkiye maçının ardından çarpıcı değerlendirmede bulundu. İşte Tümer Metin'in yorumu:

6Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

"10 senedir yorumladığım tüm maçlardan sonra sonuçtan bağımsız, temsil nedeniyle teşekkür ederek başlarım. Kalın kalın altını çize çize mücadele için teşekkür ederim, çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir ton hikayesi var maçın.

7Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Öncelikle başka bir ilk yarı, iyi başlamadık. Portekiz'in düştüğü anda momentumu ele geçirdik. Cengiz'in pası var. Enes'i geç aldı oyuna, eleştireceğimiz yerler var. Kadro tercihinde konuşacaklarımız var. Oyunun dalgalandığı anlar var. Bu şekilde elimizden gidiyor oluşu üzücü. Yoksa Portekiz'e yenilebilirsin, elenebilirsin.

8Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Maçtan önce kamuoyunda favori Portekiz'ken olabilir ama bu şekilde kaybetmek, öbür tarafta da Kuzey Makedonya kazanmışken ister istemez insanın içini acıtıyor. Momentumu eline geçirdiğin anda Enes'in penaltı çıkardığı, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı oldu. Bu kadar kafa yorulmuş, emek sarf edilmiş ve oyunun iyi oynadığımız bölümleri de var, doğaçlama ile geçirdiğimiz bölümleri de var.

9Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Maça geç girişimiz ve silkelenip dönüşümüz var. Portekiz dakika dakika oyundan düştü, o dakikalarda ayakta kalabildik, gençliğimiz bunu sağladı. Ufak detaylar böyle maçların belirleyicisi oluyor.

10Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Her Avrupa kupası veya Milli Takım maçında yorum yapan herkes yorumlarına aynı yerden başlıyor. İstediğimiz veya beklediğimiz şekilde o semalarda boy gösterebilir mi? diye. Hüsranla biten akşamlarda da Avrupa ile aramızdaki makasın çok açıldığını, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini falan konuşuyoruz. Bu tür maçlar detaylarla oynanır diyoruz.

11Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Bu tür maçlarda 1 maçlık planınız olur, Kuntz'un da planını anladık. Kuntz maçın içinde kalmak istemiş. Maçın başında kalamadık. Portekiz yorulmadan önce kalamadık, tempo olarak karşılık veremedik. Oyunun ilk yarısında biraz önde basıp yakaladığımız pozisyonlar var ama finali yapamadık.

12Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

Yusuf ve Abdülkadir oralardan ekmek çıkarıyordu acaba olsalar mı diye düşünüyorum. Enes'in Getafe'de gösterdiği performans oralarda işe yarayabilir miydi diye de düşünüyorum. Oynayan oynamayan üzerinden çok fazla maçı değerlendiren bir yorumcu değilimdir. İlk yarıda 3-4 tane yakaladıklarımızda bu düşünceye itiyor beni durum. Disiplinden uzaklaşmadan 2-0'dan sonra, ruhumuzda olan isyanı bir şekilde gösterdik, bu da iyi bir şey."

13Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı Kıymeti yok Kuntz

 

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