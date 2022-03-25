Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı! 'Kıymeti yok Kuntz'

Yusuf ve Abdülkadir oralardan ekmek çıkarıyordu acaba olsalar mı diye düşünüyorum. Enes'in Getafe'de gösterdiği performans oralarda işe yarayabilir miydi diye de düşünüyorum. Oynayan oynamayan üzerinden çok fazla maçı değerlendiren bir yorumcu değilimdir. İlk yarıda 3-4 tane yakaladıklarımızda bu düşünceye itiyor beni durum. Disiplinden uzaklaşmadan 2-0'dan sonra, ruhumuzda olan isyanı bir şekilde gösterdik, bu da iyi bir şey."