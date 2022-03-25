Ersin Düzen ve Tümer Metin Portekiz - Türkiye maçından sonra dayanamadı! 'Kıymeti yok Kuntz'
Dün gece Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası biletini elinden kaçıran Türkiye Milli Takımı'nda Alman teknik adam Stefan Kuntz'a olan öfke dinmiyor. Ünlü yorumculardan Ersin Düzen ve Tümer Metin, Kuntz'u sert bir dille eleştirirken, özellikle Düzen'in attığı tweetler büyük beğendi topladı.
A Milli Takımımız, play-off yarı final maçında Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekibimiz bu mağlubiyetle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma şansını kaybetti.
Otoriteler özellikle kadro tercihi nedeniyle A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u eleştiri yağmuruna tuttu. Spor yazarı ve yorumcu Ersin Düzen de twitter hesabından Alman teknik adama tepki gösterdi.
Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin de Portekiz-Türkiye maçının ardından çarpıcı değerlendirmede bulundu. İşte Tümer Metin'in yorumu:
Öncelikle başka bir ilk yarı, iyi başlamadık. Portekiz'in düştüğü anda momentumu ele geçirdik. Cengiz'in pası var. Enes'i geç aldı oyuna, eleştireceğimiz yerler var. Kadro tercihinde konuşacaklarımız var. Oyunun dalgalandığı anlar var. Bu şekilde elimizden gidiyor oluşu üzücü. Yoksa Portekiz'e yenilebilirsin, elenebilirsin.
Maçtan önce kamuoyunda favori Portekiz'ken olabilir ama bu şekilde kaybetmek, öbür tarafta da Kuzey Makedonya kazanmışken ister istemez insanın içini acıtıyor. Momentumu eline geçirdiğin anda Enes'in penaltı çıkardığı, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı oldu. Bu kadar kafa yorulmuş, emek sarf edilmiş ve oyunun iyi oynadığımız bölümleri de var, doğaçlama ile geçirdiğimiz bölümleri de var.
Her Avrupa kupası veya Milli Takım maçında yorum yapan herkes yorumlarına aynı yerden başlıyor. İstediğimiz veya beklediğimiz şekilde o semalarda boy gösterebilir mi? diye. Hüsranla biten akşamlarda da Avrupa ile aramızdaki makasın çok açıldığını, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini falan konuşuyoruz. Bu tür maçlar detaylarla oynanır diyoruz.
Yusuf ve Abdülkadir oralardan ekmek çıkarıyordu acaba olsalar mı diye düşünüyorum. Enes'in Getafe'de gösterdiği performans oralarda işe yarayabilir miydi diye de düşünüyorum. Oynayan oynamayan üzerinden çok fazla maçı değerlendiren bir yorumcu değilimdir. İlk yarıda 3-4 tane yakaladıklarımızda bu düşünceye itiyor beni durum. Disiplinden uzaklaşmadan 2-0'dan sonra, ruhumuzda olan isyanı bir şekilde gösterdik, bu da iyi bir şey."