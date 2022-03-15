Erman Toroğlu'nun sorusu Burak Elmas cephesinde deprem etkisi yarattı! 11 milyon euro'luk kazık...
Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra sarı kırmızılı takımın özellikle ilk yarıdaki oyununu çok beğenen eski hakem Erman Toroğlu, Başkan Burak Elmas'a çok önemli 2 soru yöneltti. İşte Toroğu, Levent Tüzemen, Reha Kapsal, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül'ün derbi analizleri...
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Spor yazarlarının sarı kırmızılılar için yorumlarını derledik.
REHA KAPSAL: "Galatasaraylı oyuncular baştan sona kazanmayı hak ettiler. Kafa yorulmuş, organize olunmuş bir takım bütünlüğü ile hareket ettiler. Orta sahada sayısal üstünlüğü sağlamak için Omar ve Patrick'i oraya doğru soktular. Emre Kılınç, Kerem ve Mostafa devamlı Beşiktaş savunmasında stoperle bek arasına koşu yaptı.
En büyük nedeni savunma bekleri orta sahaya girdiğinde sayısal üstünlüğün elde edilmesiydi. Orta saha daha doğru kontrol edildi ve savunma arkasını daha fazla kullanmayı başardılar. Galatasaray, dersini daha iyi çalışmış, top rakipteyken iyi pres yapan, saldırgan, coşkulu, ne istediğini bilen görüntüsüyle takım ve taraftar halinde güçlü duygu bir duruş sergiledi.
SİNAN VARDAR: "2 gol atan Kerem ve 2 asist yapan Mostafa Muhammed harika oynadılar. Takım olarak çok iyi konsantre olan sarı kırmızılı takımda Nelsson ve Omar'ın da performansı alkışa değerdi. Kazanan G.Saray'ı tebrik ederim. Maçtan önce yaşanan gerginlik belli ki Beşiktaş'a yaramadı. Zaten bu gerginlikler oldum olası hep G.Saray'a yarar" (FOTOMAÇ)
ENGİN VEREL: "Galatasaray, Barcelona deplasmanından aldığı beraberliğin moraliyle dönmüş, zahmetli bir yolculuktan sonra taraftarının karşısına çıkacak. Beşiktaş maçını oynamış bekliyor. Hem kafa hem beden olarak rahat. Ama böyle maçlarda fazla rahatlık batar. Derbilerde her zaman avantajlı konuma geçmek için kaliteli ve kıvamında gaz iyidir
O gaz tribünleri, tribünler takımı ateşler. Adına ister motivasyon, ister pozitif enerji deyin dün bu faktörlerin hepsi Galatasaray'dan yanaydı "Ben İspanya'dan ülkem adına iyi bir sonuçla dönüyorum, kahraman muamelesi görmem gerekirken herkes bana sırtını dönüyor, beni yalnızlığa itiyor" düşüncesi yaratmak ne kadar profesyonel olursan ol, duygusal motivasyonu körükler.
Bir de Önder Hoca, kadro seçimiyle Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürünce iş tadından yenmeyecek kıvama geldi. Torrent her ne kadar geçmişte başarısız teknik direktörlük deneyimleri yaşasa da bir sistem ve disiplin adamı. Dün sahaya fizik gücü yüksek olan Mostafa Mohamed'i sürerek, Beşiktaş'ı bu bölgede çok yıprattı. Onun peşine taktığı Beşiktaş savunmasından boş alanlara aktarılan toplar da Kerem için velinimet oldu." (AKŞAM)
Ama bu baskıyı üretkenliğe dönüştüremiyorlardı. Ancak 85. dakikada gelen gol Beşiktaş'a moral verirken, G.Saray'ı da strese soktu. Son bölümlerde heyecan dozu çok yükseldi. G.Saray iyice oyundan düştü. Beşiktaş son ana dek beraberliği kovaladı ama skor değişmedi. Kerem sahanın yıldızıydı. Onun dışında Galatasaray'da ön plana çıkan oyuncular iki asist yapan Mohamed ile Nelsson ve Taylan'dı." (SABAH)
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray ilk yarı belki de son yılların en iyi futbolunu oynadı. Beşiktaş ise maçı Önder Karaveli'nin manasız, acemice tercihleriyle kaybetti. Karşılaşmaya Güven ve Kenan ile başlamak intihardır. Zaten Önder hoca da yaptığı saçmalığı 37. dakikada fark edip Larin ve Batshuayi'yi sahaya sürdü.
Ama iş işten geçmişti. İlk yarıda Galatasaray atı aldı, Üsküdar'ı geçti. Mostafa Mohamed Türkiye'deki en iyi maçlarından birini oynadı. Hem Kerem'e iki gol attırdı hem de inanılmaz tempolu ve baskılıydı. İkinci yarı skorla alakalı olarak Galatasaray, rolantiye alıp tüm oyun inisiyatifini Beşiktaş'a verdi" (SABAH)
LEVENT TÜZEMEN: "Domenec Torrent, Perşembe günkü Barcelona maçını düşünüp bazı oyunculara 'size rotasyon yapmayı düşünüyorum' dedi. Aralarında Kerem, Babel, Berkan ve Mohamed gibi isimler vardı. Ama G.Saraylı oyuncular 'hocam biz çıkar 2 maçta da Aslanlar gibi oynarız, rotasyon yapma' yanıtını verdi.
G.Saraylı oyuncular sözlerinde durup Beşiktaş'a karşı mükemmel bir mücadele sergilediler. Hücuma akıllı çıktılar, savunmayı da takım halinde yaptılar. Özellikle top Beşiktaş'a geçtiğinde tıpkı Barcelona'daki gibi alan daraltıp pozisyon vermediler. G.Saray, bence artık Barcelona'da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeye devam etmeli.
Çünkü G.Saray Beşiktaş karşısındaki oyununu tüm maçlara yansıtsa zirve yarışında olurdu. G.Saray derbiye zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel hazırlanmıştı. G.Saray taraftarının gücünü bir kez daha gördük! G.Saraylı oyuncular taraftarı ile aynı frekansta buluştuğunda başarılı oluyorlar ve maç kazanıyorlar." (FOTOMAÇ)
ERMAN TOROĞLU: "İlk yarıda Galatasaray hem pres yaptı hem gol attı. Oyuncu değişiklerinden sonra onlar da oyundan biraz düştüler. Beşiktaş da oyuncu değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. Nitekim maçı beraber bile bitirebilirlerdi. İkinci yarı Galatasaray oyundan düştü. Kolay değil! Barcelona maçından sonra bu maçta 60'tan sonra yorgunluk gözükmeye başladı.
Çok kaliteli olmasa da heyecanlı bir maç izledik. Feghouli olmayınca Galatasaray orta sahada zorlanıyor. Çünkü o çok yönlü bir oyuncu. Anlamadığım bir olay; Galatasaray iki tane Rumen oyuncu aldı. 10-11 milyon Euro verdiler. Galatasaray yönetimi bunları çok mu aradı? Kazık mı yediler, yoksa paralar ortada buhar mı oldu? Çünkü iki futbolcu da henüz sahaya inmediler.
Yani buhar durumundalar. Hakemin ilk derbi maçı. Ufak tefek hataları oldu ama hiç olmazsa gördüğünü çaldı. Şartlı maç yönetmedi. Beyninde şeytan gezmiyordu. İkinci gol öncesinde Umut Meraş'la Mohamed'in pozisyonunda faul yok, devam kararı doğru, normal bir mücadele. Son dakikalarda bir çekme var orada takdir hakkını Beşiktaş'ın lehine penaltıdan yana kullanmadı." (SABAH)