Erman Toroğlu'nun sorusu Burak Elmas cephesinde deprem etkisi yarattı! 11 milyon euro'luk kazık...

Bir de Önder Hoca, kadro seçimiyle Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürünce iş tadından yenmeyecek kıvama geldi. Torrent her ne kadar geçmişte başarısız teknik direktörlük deneyimleri yaşasa da bir sistem ve disiplin adamı. Dün sahaya fizik gücü yüksek olan Mostafa Mohamed'i sürerek, Beşiktaş'ı bu bölgede çok yıprattı. Onun peşine taktığı Beşiktaş savunmasından boş alanlara aktarılan toplar da Kerem için velinimet oldu." (AKŞAM)