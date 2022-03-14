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Süper LigErman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'
HaberlerSüper Lig Haberleri Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'
• 14 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:

Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'

Alanyaspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'nin 13 hakemin görevine son verdiği operasyona değinen Erman Toroğlu'nun açıklamaları deprem etkisi yarattı. Toroğlu ayrıca MHK Başkanı olmak isteyen hakemin de ismini verdi.

• 14 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin
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Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, MHK ve TFF'de yaşananlara dair A Spor'da açıklamalarda bulundu.

2Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Bayağı enteresan işler oluyor. David Elleray diye bir hakem var. Kulüpler Birliği ile Federasyon, bu arkadaşla anlaşıyor. Seneye ekibini kuracak Türkiye'de ve her şeyi bu adam halledecek.

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3-4 yıldır Uilenberg diye bir arkadaş vardı. Uilenberg diyor ki yeni komiteye, "Sezon sonu sizin işiniz bitecek arkadaşlar. Parayı da çok sever. Belçika ve Portekiz'de yaptığını burada yapacak ve sizi pasifize edecek." Bunu MHK'den birilerine söylüyor. "Siz olmayacaksınız" diyor MHK'ye.

4Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

İşin bir de öbür tarafı var. Cüneyt Çakır var, Fırat Aydınus var, Fırat hakemliğini bitiriyor. Seneye MHK Başkanı olmak istiyor. Kulüp başkanları da bölünmüş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir bir tarafta, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu bir tarafta gibi.

5Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Hakemlerin bir grubu, basındaki bazı arkadaşlarla beraber Türk futbolunu idare etmeye çalıştılar. Nihat Özdemir giderse kim başkan olacak deniyor. O söylentiler 4-5 ay önceden beri başladı. Nihat Özdemir de pek istekli değil, başı ağrıyor.

6Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

David geleceği zaman Cüneyt'in, Fırat'ın rolü ne olacak derken çok ani bir kararla bu operasyon yapılıyor. Bu operasyon daha sonra yapılacak. Bu operasyon daha evvel de vardı. Federasyon dışarıda kalan hakemlerin bir kısmını, bazı isimleri Yusuf'a da Serdar'a da söyledi. Onlar, bunu kademe kademe yapalım dediler. Zekeriya geldi, ondan da Oğuz ve Ünsal'ı istediler. Zekeriya, ben şimdi çalışıyorum, beraber geldik beraber gideriz dedi ve bıraktı.

7Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Yusuf'un da Zekeriya'nın da Serdar'ın da altını oydular. Hem faal hakemler var hem de federasyon yöneticileri var bu oyanlar arasında. Herkes mazlum değil o kadar. Bu iş öyle fokurdayan bir kazan.

8Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Hakem aleminde Cüneyt'in babası Serdar Çakır'ın ekibiyle çok güçlü bir lobi var. Öbür tarafta temsilciler var. Eski hakem, bir milletvekili arkadaşımız var. O, hanımı, akrabası, kızı falan giriyorlarmış. Arı kovanı vardı, varken "Biz bu işi bitirelim" dediler. Derken Fırat, Cüneyt, Hüseyin ve bir hakem daha var, onları çağırmayacaklarmış. Diğerlerini çağırıp, "1. Lig'de görev verelim ya da VAR hakemi yapalım" demişler.

9Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Ankara'dan bir arkadaşım aradı, "Numanoğlu'nu komiteden birisi aramış. Ahmet Şahin aramış. Sen, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki penaltısını vermedin, versen devam edecektin. O maç senin başını yedi." demiş. 3-4 dakika sonra aradı, "O kişi Ahmet Şahin değilmiş, komite başkanıymış" dedi.

10Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Ben de "Bana açsın bir telefon, anlatsın" dedim. "Bu iş mahkemelik olacak, ben bunu anlatmayayım" demiş Numanoğlu. Bir arkadaşım bana mesaj atmış bunlar olurken. Meğer Numanoğlu, hakem seminerinde "Bana neden maç vermiyorsun?" diye sorduğunda "7.9 almışsın, cezalısın" demiş başkan.

11Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

"Ben hata yapmadım" demiş Numanoğlu. Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki pozisyonu açmışlar, "Bu penaltıyı neden vermedin?" demişler. İşi döndürüyor hakem. "Beni bir komite üyesi aradı, o penaltıyı niye vermedin, versen Galatasaray da kurtulurdu" dediğini söylüyor. Ancak bu seminerde söyleniyor Numanoğlu'na. Herkesin önünde söyleniyor.

12Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Hakemlerin mi sağı solu oynuyor. Sen bu hakemlere nasıl maç vereceksin ki zaten? Vallahi çok doğru yaptılar, bir yerden başlamak lazımdı. Akrabalıklar da bitti. Bu yapılmalıydı.

13Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Gerisi de gelecek. Birkaç kellenin daha alınması lazım. Kumar oynayan adamdan, bahis oynayan adamdan hakem olmaz. Bu kadarını söyleyeyim. "Bu işin zamanı mıydı?" diyorlar. Zamanıydı, böyle şeyler beklenmez.

14Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

Bunlar, Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin! Bazı kulüp başkanlarıyla kol kola gelip, yarın federasyon başkanı olmaya çalışmayın!

15Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin

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