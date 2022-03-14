Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'
Alanyaspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'nin 13 hakemin görevine son verdiği operasyona değinen Erman Toroğlu'nun açıklamaları deprem etkisi yarattı. Toroğlu ayrıca MHK Başkanı olmak isteyen hakemin de ismini verdi.
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, MHK ve TFF'de yaşananlara dair A Spor'da açıklamalarda bulundu.
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3-4 yıldır Uilenberg diye bir arkadaş vardı. Uilenberg diyor ki yeni komiteye, "Sezon sonu sizin işiniz bitecek arkadaşlar. Parayı da çok sever. Belçika ve Portekiz'de yaptığını burada yapacak ve sizi pasifize edecek." Bunu MHK'den birilerine söylüyor. "Siz olmayacaksınız" diyor MHK'ye.
İşin bir de öbür tarafı var. Cüneyt Çakır var, Fırat Aydınus var, Fırat hakemliğini bitiriyor. Seneye MHK Başkanı olmak istiyor. Kulüp başkanları da bölünmüş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir bir tarafta, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu bir tarafta gibi.
David geleceği zaman Cüneyt'in, Fırat'ın rolü ne olacak derken çok ani bir kararla bu operasyon yapılıyor. Bu operasyon daha sonra yapılacak. Bu operasyon daha evvel de vardı. Federasyon dışarıda kalan hakemlerin bir kısmını, bazı isimleri Yusuf'a da Serdar'a da söyledi. Onlar, bunu kademe kademe yapalım dediler. Zekeriya geldi, ondan da Oğuz ve Ünsal'ı istediler. Zekeriya, ben şimdi çalışıyorum, beraber geldik beraber gideriz dedi ve bıraktı.
Hakem aleminde Cüneyt'in babası Serdar Çakır'ın ekibiyle çok güçlü bir lobi var. Öbür tarafta temsilciler var. Eski hakem, bir milletvekili arkadaşımız var. O, hanımı, akrabası, kızı falan giriyorlarmış. Arı kovanı vardı, varken "Biz bu işi bitirelim" dediler. Derken Fırat, Cüneyt, Hüseyin ve bir hakem daha var, onları çağırmayacaklarmış. Diğerlerini çağırıp, "1. Lig'de görev verelim ya da VAR hakemi yapalım" demişler.
"Ben hata yapmadım" demiş Numanoğlu. Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki pozisyonu açmışlar, "Bu penaltıyı neden vermedin?" demişler. İşi döndürüyor hakem. "Beni bir komite üyesi aradı, o penaltıyı niye vermedin, versen Galatasaray da kurtulurdu" dediğini söylüyor. Ancak bu seminerde söyleniyor Numanoğlu'na. Herkesin önünde söyleniyor.