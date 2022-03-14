Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'

David geleceği zaman Cüneyt'in, Fırat'ın rolü ne olacak derken çok ani bir kararla bu operasyon yapılıyor. Bu operasyon daha sonra yapılacak. Bu operasyon daha evvel de vardı. Federasyon dışarıda kalan hakemlerin bir kısmını, bazı isimleri Yusuf'a da Serdar'a da söyledi. Onlar, bunu kademe kademe yapalım dediler. Zekeriya geldi, ondan da Oğuz ve Ünsal'ı istediler. Zekeriya, ben şimdi çalışıyorum, beraber geldik beraber gideriz dedi ve bıraktı.