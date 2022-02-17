Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar
Final bölümü yayınlanacak 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Sadi' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Geçmişte hataları olduğunu belirten 51 yaşındaki oyuncu, alkol sorunuyla ilgili itirafıyla şaşırttı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Erkan Petekkaya, hakkında çıkan 'öfke kontrolü ve alkol sorunu' iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.
"ASANSÖRDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM"
Eşine (Didem Petekkaya) çok aşık olduğunu söyleyen Petekkaya, "Çok güzel bir ailem var. Bir düğünde gördüm onu ilk. Hemen kuzenime, 'Ben bu kızla evleneceğim' dedim. Uzaktan akrabaymışız. Sonra görüşmek için babasından izin istedim. Ankara’da buluştuk. 6 saat sohbet ettik. Onu eve bırakırken asansörde evlenme teklif ettim, o da kabul etti. 19 yıldır birlikteyiz" dedi.
"Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim. Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor."
Bir dönem ünlü oyuncu ile komşu olduğunu söyleyen popçu, "Bahçeye gelip, 'Sinan' diye bağırdığında ışıkları kapatıyordum. Evde yok rolü yapıyordum. Çünkü onunla bir buluşursak iki gün falan sürecek o görüşme. Ama iki eli kanda olsa gelecek bir adamdır. Öyle candır! Çok delikanlıdır. Tanıdığım en delikanlı olabilir Türkiye'de" yorumunda bulunmuştu.