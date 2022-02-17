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MagazinErkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar
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• 17 Şubat 2022 - 17:18 • Son Güncelleme:

Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Final bölümü yayınlanacak 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Sadi' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Geçmişte hataları olduğunu belirten 51 yaşındaki oyuncu, alkol sorunuyla ilgili itirafıyla şaşırttı.

• 17 Şubat 2022 - 17:18 • Son Güncelleme:
1Erkan Petekkayadan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar
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Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Erkan Petekkaya, hakkında çıkan 'öfke kontrolü ve alkol sorunu' iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

2Erkan Petekkayadan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Geçmişte hataları olduğundan söz eden oyuncu, "Aslında yok ama benim için 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım' desem büyütüyorlar. Aslında kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. İçki içtim biraz, hatalarım ondan oldu" dedi.

3ALKOL SORUNU İÇİN RUSYAYA GİTTİM

"ALKOL SORUNU İÇİN RUSYA'YA GİTTİM"

Bir dönem sağlık ve arınmak için Hindistan'a gittiğini dile getiren sanatçı, "21 gün kaldım. Kolestrol, şeker, yüksek tansiyon... Hepsini hallettiler. Alkol sorunu için Rusya’ya gittim" ifadelerini kullandı.

4Erkan Petekkayadan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Petekkaya, "Bir doktor iğne yaptı. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın, bir daha hiç içmek istemeyeceksin' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim. Altı ay sürdü" şeklinde konuştu.

5Erkan Petekkayadan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Ünlü oyuncu, "Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Eskiden galonla içerdim, şimdi üç duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum. İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan. Rusya’daki o iğneyle beynimi yaktılar" itirafında bulundu.

6ASANSÖRDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM

"ASANSÖRDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM"

Eşine (Didem Petekkaya) çok aşık olduğunu söyleyen Petekkaya, "Çok güzel bir ailem var. Bir düğünde gördüm onu ilk. Hemen kuzenime, 'Ben bu kızla evleneceğim' dedim. Uzaktan akrabaymışız. Sonra görüşmek için babasından izin istedim. Ankara’da buluştuk. 6 saat sohbet ettik. Onu eve bırakırken asansörde evlenme teklif ettim, o da kabul etti. 19 yıldır birlikteyiz" dedi.

7EVDE YOK SANSIN DİYE IŞIKLARI KAPATIYORDUM

"EVDE YOK SANSIN DİYE IŞIKLARI KAPATIYORDUM"

Geçtiğimiz ay Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' programına konuk olan şarkıcı Sinan Akçıl'ın, yakın arkadaşı Erkan Petekkaya hakkındaki sözleri gündem olmuştu.

8Erkan Petekkayadan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

"Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim. Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor."

9Erkan Petekkayadan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Bir dönem ünlü oyuncu ile komşu olduğunu söyleyen popçu, "Bahçeye gelip, 'Sinan' diye bağırdığında ışıkları kapatıyordum. Evde yok rolü yapıyordum. Çünkü onunla bir buluşursak iki gün falan sürecek o görüşme. Ama iki eli kanda olsa gelecek bir adamdır. Öyle candır! Çok delikanlıdır. Tanıdığım en delikanlı olabilir Türkiye'de" yorumunda bulunmuştu.

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Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı: İğneyle beynimi yaktılar

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