En yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak harekatta yaşadıklarını anlattı: Güneye kaçmışlar, O kadar rahattık ki hiçbir korku yoktu

"SALİMEN PARAŞÜTÇÜLERİ YERE İNDİRDİK"

Çolak, Beşparmak Dağları'nın üzerinden geçerken yoğun uçaksavar atışıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Şuna inanıyorum, Cenabıallah'ın lütfu, İstiklal Harbi'nde de aynı şey olmuş. Bir kuvvet o mermileri sağa sola itiyor ve biz 20 uçakla arasından geçiyoruz. İsabetler var ama can alıcı yerlere isabet etmiyor. Kuyruk ve kanat uçları, onlar uçak için önemli yerler değil ve salimen o paraşütçüleri yere indirdik ve döndük." diye konuştu. Harekatın ilk günü olan 20 Temmuz sabahında paraşütle indirme yapan komando birliklerini Gönyeli Ovası üzerinde bıraktıktan sonra, doğrudan Kayseri'ye uçtuklarını aktaran Çolak, burada yer alan Bakım Onarım Fabrikası Komutanlığınca uçağın isabet alan noktalarının tamir edildiğini ve ardından Ankara'ya döndüklerini kaydetti.