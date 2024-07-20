En yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak harekatta yaşadıklarını anlattı: Güneye kaçmışlar, O kadar rahattık ki hiçbir korku yoktu
Türkiye'deki en yaşlı Kıbrıs gazilerinden emekli Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak, harekatta yaşadıklarını anlattı. Çolak, "Beşparmak Dağları'nın üzerinden 20 tane uçak geçtik. Paraşütçüleri, paraşütün açılıp salimen inebilecekleri irtifaya kadar alçalarak attık ki havada fazla kalarak hedef olmasınlar" dedi. Yoğun uçaksavar atışıyla karşılaştıklarını ifade eden Çolak, "Şuna inanıyorum, Cenabıallah'ın lütfu, İstiklal Harbi'nde de aynı şey olmuş. Bir kuvvet o mermileri sağa sola itiyor ve biz 20 uçakla arasından geçiyoruz" diye konuştu.
AA
• 20 Temmuz 2024 - 07:42 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Temmuz 2024 - 07:42 • Son Güncelleme: