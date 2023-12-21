Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemEn uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…
HaberlerGündem Haberleri En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…
ABONE OL

En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…

En uzun gece ne zaman, bugün mü? Sorusunun yanıtı sorgulanırken 21 Aralık’tan sonra günler kaç dakika uzadı, sorusunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. Kışa girilmesiyle sabah karanlıkta evden çıkanların en merak ettiği konu başlıklarından biri kış günümü oldu. Kuzey Yarım Kürede günlerin uzamasıyla, Türkiye’de de uzun günlerin yaşanıyor. Peki, En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, 21 Aralık'tan sonra günler kaç dakika uzadı? Gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…

• 21 Aralık 2023 - 09:34 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 09:34 • Son Güncelleme:
1En uzun gece bu gece mi 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar İşte 21 Aralıkın özellikleri ve önemi…

Gündüzler ne zaman uzamaya başlıyor, 21 Aralık kaç dakika uzun? Sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik geldiği 21 Aralık gündüzlerin uzadığından önemli. 21 Aralık'tan itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Peki, En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…

221 Aralık en uzun gündüz nerede yaşanıyor

21 Aralık en uzun gündüz nerede yaşanıyor?

21 Aralık günlerin uzamaya başladığı tarihtir, en uzun gündüz Hatay’da, en uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

3Günler ne zaman uzar

Günler ne zaman uzar?

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

4En uzun gece bu gece mi 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar İşte 21 Aralıkın özellikleri ve önemi…

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.Bu tarihten sonra (21 Aralık) Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

5En uzun gece bu gece mi 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar İşte 21 Aralıkın özellikleri ve önemi…

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

6En uzun gece neden 21 Aralık

En uzun gece neden 21 Aralık?

21 Aralık'ta en uzun gece yaşanmasının nedeni, Dünya'nın eksen eğikliği ve güneş ışınlarının yıl içindeki hareketiyle ilgilidir. Dünya, güneş etrafında dönerken kendi ekseni etrafında eğik bir açıda hareket eder.

7En uzun gece bu gece mi 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar İşte 21 Aralıkın özellikleri ve önemi…

Kış güneş dönencesi olarak adlandırılan 21 Aralık tarihi, kuzey yarımküre için kışın başlangıcını temsil eder. Bu tarihte, kuzey yarımküre, Güneş'e en çok eğik olan pozisyonda bulunur. Kuzey yarımküredeki bu dönemde, Kuzey Kutbu'na en yakın olan bölgelerde günler kısadır ve gece süresi en uzunudur.

8En uzun gece bu gece mi 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar İşte 21 Aralıkın özellikleri ve önemi…

Güneş'in ışınları, Kuzey Kutbu'na daha dik bir açıyla gelir, bu da 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de en düşük güneş ışığı alımını sağlar. Bu durum, günün kuzeydeki bölgelerde daha kısa, gece süresinin ise daha uzun olmasına neden olur. Güneş ışınları ekvatora daha düz bir açıyla gelir, bu nedenle ekvatordaki bölgelerde gece ve gündüz süreleri daha dengelidir.

9En uzun gece bu gece mi 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar İşte 21 Aralıkın özellikleri ve önemi…

Buna karşılık, 21 Haziran'da Güneş, güney yarımküre için en yüksek noktada olup, güneyde yazın başlangıcını temsil ederken, kuzey yarımkürede yazın başlangıcını temsil eder.

1021 Aralık kaç dakika uzun

21 Aralık kaç dakika uzun?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak. En uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak.