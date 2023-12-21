En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…
En uzun gece ne zaman, bugün mü? Sorusunun yanıtı sorgulanırken 21 Aralık’tan sonra günler kaç dakika uzadı, sorusunun da yanıtı araştırılmaya başlandı. Kışa girilmesiyle sabah karanlıkta evden çıkanların en merak ettiği konu başlıklarından biri kış günümü oldu. Kuzey Yarım Kürede günlerin uzamasıyla, Türkiye’de de uzun günlerin yaşanıyor. Peki, En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, 21 Aralık'tan sonra günler kaç dakika uzadı? Gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…
• 21 Aralık 2023 - 09:34 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 09:34 • Son Güncelleme: