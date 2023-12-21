En uzun gece bu gece mi? 21 Aralık kaç dakika uzun, gündüzler ne zaman uzamaya başlar? İşte 21 Aralık'ın özellikleri ve önemi…

Güneş'in ışınları, Kuzey Kutbu'na daha dik bir açıyla gelir, bu da 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de en düşük güneş ışığı alımını sağlar. Bu durum, günün kuzeydeki bölgelerde daha kısa, gece süresinin ise daha uzun olmasına neden olur. Güneş ışınları ekvatora daha düz bir açıyla gelir, bu nedenle ekvatordaki bölgelerde gece ve gündüz süreleri daha dengelidir.